Фото: Мария ЛЕНЦ

Рекордный 2020-й

Подзаголовок: Ни коронавирус, ни капризы сибирской погоды не помешали в этом году аграриям края добиться уникальных показателей. Впервые в истории региона хлеборобы достигли рекордной урожайности зерновых и зернобобовых культур

Желтое золото

По урожайности зерновых и зернобобовых культур Красноярский край 17 лет подряд лидирует в восточной части России. Причем год от года эти показатели становятся весомее. И вот в 2020 году аграрии побили свой собственный рекорд. Если в 2019-м урожайность (тоже рекордная за всю историю края с советских времен) составила 26,4 центнера с гектара в бункерном весе, то в этом году – 32,1 центнера с гектара в бункерном весе. Что на 8% выше общероссийского показателя и лучший результат во всей восточной части страны.

Лидерами по урожайности зерна среди предприятий края стали:

- АО «Солгон» Ужурского района (61,9 центнера с гектара),

- АО «Искра» Ужурского района (53,9 центнера с гектара),

- ООО «Трэнэкс» Шарыповского муниципального округа (46,9 центнера с гектара).

Обмолочено 924 тыс. га площадей зерновых, намолочено 2 млн 971 тысяча тонн зерна в первоначально оприходованном весе. Получен максимальный за последние 26 лет урожай зерновых и зернобобовых. Это при том, что четверть века назад хлеборобы Красноярского края отводили под зерновые и зернобобовые более 1,5 млн гектаров.

Краевое зерно, 66% которого – продовольственное, отличается высоким качеством. Его покупают 44 региона России и 11 стран-импортеров Европы и Азии. За минувший сельхозгод (с сентября 2019-го по август 2020-го) за пределы края отгружено 949,7 тыс. тонн зерна урожая 2019 года, в том числе на экспорт – 227 тыс. тонн.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Первые по рапсу

Рапс – довольно новая культура для аграриев края. Но если несколько лет назад многие с опаской приступали к ее возделыванию, то сейчас в регионе ежегодно увеличиваются посевные площади: с 29 тысяч гектаров в 2014 году до 138,5 тысячи гектаров в 2020 году. Второй год подряд Красноярский край выходит на первое место в России по валовому производству семян рапса.

В 2020 году сельчане намолотили 298 тыс. тонн маслосемян в первоначально оприходованном весе, что составляет 11% от урожая масличной культуры в стране. Средняя урожайность сельхозкультуры в крае – 21,8 центнера с гектара. По Сибирскому федеральному округу этот показатель 17,3 центнера с гектара, по России – 18,9 центнера с гектара.

Больше молока и мяса

В последние годы в крае произошло значительное развитие молочного животноводства. Правильный уход за сельхозживотными, улучшение условий их содержания, совершенствование племенных и продуктивных качеств, организация качественного кормопроизводства – все это способствует росту поголовья скота, увеличению объемов производства молока и мяса.

За несколько лет в крае обновлено более 20 крупных комплексов и ферм крупного рогатого скота молочного направления. Строятся крупные комплексы, оснащенные современной техникой.

В хозяйстве фермера Натальи Зубаревой из Шушенского района действует уникальная роботизированная доильная «карусель», которая значительно ускоряет процесс доения, сокращает трудозатраты. Ее диаметр – 20 метров. Установка может обслуживать 72 коровы практически без участия человека. Цикл роботизированного доения одного животного занимает семь минут. «Карусель» – самая большая в России и третья по величине в мире.

В 2020 году возросло поголовье крупного рогатого скота в крае. Численность животных на 1 января 2020 года во всех категориях хозяйств достигла 363 тыс. голов (100,9% к аналогичной дате прошлого года), в сельскохозяйственных организациях – 201,6 тыс. голов (101,6%).

Молочные хозяйства края наращивают продуктивность крупного рогатого скота. В этом году региональные сельхозпредприятия преодолеют отметку в 6 тыс. килограммов молока на одну корову – плюс 186 килограммов к уровню 2019 года. По молочной продуктивности мы в тройке лидеров среди регионов СФО.

За 9 месяцев 2020 года производство свинины увеличилось на 8,2%, мяса птицы – на 9,1%, крупного рогатого скота – на 6,5%. В 2020 году регион впервые вышел на 1-е место в Сибири по производству свинины.

Вклад в будущее

В агропромышленном комплексе края реализуются 19 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 16 млрд 380,6 млн рублей. В Шушенском районе в хозяйстве Натальи Зубаревой строится комплекс на 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций. В Краснотуранском районе АО «Тубинск» возводит комплекс по производству молока на 2010 голов. В Красноярске реализуется проект строительства оптово-распределительного центра «Агро-Терминал».

В рамках реализации подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственная кооперация» гранты на развитие семейных ферм в 2020 году получили 6 глав крестьянских фермерских хозяйств. Гранты «Агростартап» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» – 14 стартующих фермеров. Господдержку на развитие в сельских территориях региона несельскохозяйственных видов бизнеса получили 4 фермера.

Гранты на развитие материально-технической базы выиграли три сельхозкооператива края. Еще шести сельхозкооперативам региона компенсировали часть затрат, понесенных в текущем финансовом году. Мера господдержки реализуется в крае второй год благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По инициативе губернатора края Александра Усса реализуется мера поддержки малого бизнеса и сельхозкооперации: кооперативы могут получить субсидии на содержание дойных коров и на покупку племенных нетелей и коров молочной направленности для владельцев личных подсобных хозяйств – пайщиков кооперативов.

Кроме того, в крае запущен проект создания сети по сбору, хранению, первичной обработке и переработке дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов и лекарственных растений. Современные заготпункты откроются в 2021 году в Ермаковском, Идринском, Каратузском и Шушенском районах на базе краевого сельскохозяйственного комплексного потребительского кооператива «Агрофедерация». Для возмещения части затрат на строительство и оснащение заготконтор технологическим оборудованием из краевого бюджета выделено около 100 млн рублей.

Молодые кадры

В крае успешно работают программы по привлечению молодежи на село. Одна из них – льготное обеспечение жильем. В 2020 году господдержку на строительство и покупку жилья на селе получили 87 семей из 20 районов края. За 13 лет господдержка оказана более чем 2000 молодых семей и специалистов. Построено и приобретено более 125 тыс. кв. метров жилья в сельских территориях.

С прошлого года по поручению губернатора в крае действуют мероприятия по привлечению ветеринарных специалистов для работы на селе, а также в городах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях. В 2019 году шесть специалистов в области ветеринарии получили господдержку на строительство и покупку жилья в сельской местности. В 2020 году – пять работников ветслужбы края.

Для привлечения молодых и перспективных специалистов в сельские территории в Красноярском крае реализуется программа кадрового обеспечения АПК. Занятая в агропроизводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности молодежь может претендовать на повышенную зарплату – в размере более 50 тыс. рублей. Для этого сельхозтоваропроизводителям в течение трех лет компенсируют затраты на эти цели. Ежегодно около 90 предприятий края выплачивают повышенную зарплату 240-270 молодым специалистам.

Молодежь, решившая переехать в село и работать на земле, может рассчитывать на социальные выплаты на обустройство. С 2018 года «подъемные» выплачиваются в два этапа – в начале трудовой деятельности и через три года работы на предприятии АПК. Молодой специалист имеет возможность получить 1 млн рублей на обустройство. С 2004 года данный вид государственной поддержки получили 2 123 молодых специалиста и рабочих, в том числе в 2020 году – 172 человека.

Всего же на реализацию «кадровой» программы в 2020 году было направлено около 272 млн рублей.

– Дорогие труженики села, земляки! На протяжении всей новейшей истории нашего огромного края красноярские аграрии последовательно шли вперед, улучшая результаты своей деятельности. Но то, что достигнуто в этом году, превзошло даже самые смелые ожидания. Урожайность зерновых 32 центнера с гектара – самая высокая от Урала до Тихого океана. Да и по другим показателям наши сельхозпредприятия и предприятия перерабатывающей промышленности показали очень достойные и уверенные результаты. За всем этим стоит труд аграриев, высокая культура земледелия, новые технологии и правильная управленческая политика. Огромное спасибо за ваш труд! Поздравляю вас, желаю оптимизма, новых успехов, уверенности в своих силах и здоровья!

Губернатор Красноярского края А.В. Усс

КОНКРЕТНО

В 1,5 раза выросло производство продукции сельского хозяйства с 2010 года: с 56,4 млрд рублей до 84,8 млрд рублей.

95,5 тыс. человек трудятся в АПК края.

Более 400 организаций занимаются сельскохозяйственным производством.

686 предприятий производят пищевые продукты и напитки.

51 млрд рублей направлен на поддержку краевого АПК за последние 10 лет.

ЦИФРЫ

83 тыс. тонн картофеля накопали сельхозпредприятия края в 2020 году. Средняя урожайность – 180,1 центнера с гектара.

Собрано 35,3 тыс. тонн овощей при урожайности 279 центнеров с гектара.

33 центнера кормовых единиц на условную голову скота (112% от плана) заготовлено на зимнестойловый период 2020-2021гг.

5273 кг молока надоено на одну корову с начала 2020 года.

134,9 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе произвели хозяйства края с начала текущего года. Это на 7,6% больше, чем в прошлом году.

Более 44 тыс. тонн свинины произведено в крае с начала года (на 8,2% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Край впервые вышел на 1-е место в Сибири по производству свинины.

1 190 тонн сыров произвели предприятия края с начала 2020 года (на 17% больше, чем за такой же период прошлого года).

10,7 тыс. тонн крупы – перловой, ячневой, пшеничной, гречки и овсяных хлопьев – произведено в крае в 2020 году (на 19% больше, чем за аналогичный период 2019 года).