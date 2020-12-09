В таежной глуши отшельнице Агафье Лыковой начали строить новую избу

Вот в такой избе, построенной отцом и братьями, живет 76-летняя Агафья Лыкова.Фото: Виктор Непомнящий.

О том, что у знаменитой отшельницы в этом году появился еще один помощник, «Комсомольская правда»-Красноярск рассказывала месяц назад. Виктор Непомнящий, директор заповедника «Хакасский», не раз отмечал, что Агафью Карповну поддерживают много разных людей, но особое внимание Олега Дерипаски помогает событиям на таежной заимке развиваться с космической скоростью!

Сначала таежнице привезли новую печку, потому что старая дымила и совсем не грела. А Агафье Карповне уже 76 лет, ей бы в тепле зимовать! Хотя печка была лишь временным решением проблемы, ведь изба буквально заваливается. И тут еще раз помог Олег Владимирович. Как только он получил письмо, написанное рукой Агафьи Карповны с просьбой о новой избе, работа сразу закипела.

И хотя живет отшельница в тайге, построить избу не из чего: кругом заповедник, деревья рубить нельзя. Поэтому избу сначала полностью собрали в Абакане, потом все ее части пронумеровали, разобрали и везут за заимку.

Сначла избу собрали в Абакане. Фото: Виктор Непомнящий.

Доставка – самая дорогостоящая и длительная часть этой необычной стройки.

Все эти материалы нужно доставить на заимку, а это 18 рейсов! Фото: Виктор Непомнящий.

- Сейчас самый сложный этап – доставка пиломатериала, - подтверждает и Виктор Непомнящий. - Все усложняется труднодоступностью территории участка «Заимки Лыковых». Разобранную избу сначала привезли на трех машинах и тракторе на базу отдыха у реки Ада в 250 км от жилья Агафьи. Оттуда уже аэролодками первые партии отправлены к месту строительства. Всего потребуется не менее 18(!) таких рейсов, т. к. один плот смещает не более 1, 5 тонн груза. Сейчас доставлена только половина стройматериалов.

За один рейс аэрололка берет полторы тонны. Фото: Виктор Непомнящий.

Везут не только брус и доски, но и утеплитель для пола и крыши, металлочерепицу, окна, двери.

Размер избы – 5,5 метра на 6 метров плюс теплые сени площадью около 13 квадратных метров и крыльцо. В самой избе будет одно помещение, без перегородок, а это более 30 «квадратов», - это для Агафьи Карповны. В сенях будут жить козы и храниться разная хозяйственная утварь.

Изба будет строиться в точности так, как просила Агафья Карповна. Все согласовано с ней до мельчайших мелочей. И место выбрала тоже она, сама нарисовала, где должна быть новая изба, и какого размера, и как все внутри будет.

- По другому и быть не может. Иначе она просто не примет ее, - пояснил Виктор Непомнящий. – Такие случаи уже были. Как–то привезли ей печку, как мы посчитали, очень хорошую. А она сказала, что она неудобная и отказалась.

Строительство в таежной глуши необычно еще и тем, что сюда нельзя привезти обычную бригаду, которая, как говорится, качественно и в короткие сроки возведет объект. Здесь могут работать только те, кого знает Агафья Карповна и кому она может доверить столь важное для нее дело. Сейчас таких людей трое.

- Уверен, что все будет хорошо, но сроки окончания строительства я бы называть не стал, - говорит директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий. – Это зависит от погоды, от доставки стройматериалов. И вообще лучше не торопиться, дом деревянный, он должен выстояться.

Вот так выглядит основание нового дома для Агафьи Карповны. Фото: Виктор Непомнящий.

Все, что будет внутри новой избы, уже определено: ничего фабричного, никаких современных материалов. Только самодельные деревянные стол, скамьи, полки, лежанка, - но это уже совсем другая история, которая начнется после окончания строительства.