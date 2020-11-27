Отшельница Агафья Лыкова попросила Олега Дерипаску построить ей новую избу

Виктор Непомнящий на встрече с с главой Русской Православной Старообрядческой Церкви.

Совсем недавно «Комсомольская правда»-Красноярск рассказывала о том, что в этом году свою помощь таежной отшельнице предложил известный в Хакасии меценат и общественный деятель Олег Дерипаска. В этом году вместе с продуктами и разными нужными в быту вещами ей привезли новую печку. Однако всем понятно, что это лишь временное решение проблемы, поскольку изба очень ветхая и давно нуждается в ремонте.

Агафья Карповна написала письмо Олегу Дерипаске, в котором поблагодарила за помощь и попросила построить ей новую избу.

О том, что эта просьба принята, рассказал Виктор Непомнящий, директор заповедника «Хакасский», где находится заимка Лыковых, на встрече с главой Русской Православной Старообрядческой Церкви Митрополитом Московским и всея Руси Корнилием.

Вот что написал Виктор Непомнящий на своей странице в социальной сети: «Поделился последними новостями с Заимки Лыковых и рассказал о желании одного из известных предпринимателей и меценатов помочь в организации строительства нового дома для таежной отшельницы.

Митрополит Корнилий благословил на это благое дело и пожелал крепкого здоровья Олегу Владимировичу. Также Владыко передал Агафье Карповне календарь на 2021 год, в музей-заповедник новую монографию «В Агафьиной тайге», а мне подарил камень из пещеры святого праведного Лазаря в Вифании».

Удивительно, как 76-летняя женщина, одиноко живущая в глухой тайге, притягивает к себе самых разных людей, живущих далеко от нее! В ноябре этого года в разных местах Сибири случились сразу два события, связанных с жизнью заимки Лыковых и Агафьей Карповной.

Тюменский и Ишимский музеи 14 ноября открыли совместный проект "Путешествие в чистую землю. Старообрядцы Лыковы". Выставка основана на подлинных предметах, собранных на заимке Лыковых журналистом «Комсомольской правды» Василием Песковым и переданных им Ишимскому музею. Уникальным дополнением стали рисунки художника Рудольфа Симанова. Он иллюстрировал эпизоды повседневной жизни семьи: труд и молитва, горести и малые радости, а также впечатления исследователей от их путешествий на заимку.

Два музея объединились, чтобы рассказать историю семьи Лыковых.

И в это же время в интернете прошла презентация книги алтайского егеря Сергея Усика «Исход. История семьи Лыковых», в которой есть и рассказы Агафьи Лыковой, и история жизни ее семьи.

Сергей и Надежда Усики более пяти лет прожили на заимке Агафьи Лыковой, а затем пятнадцать лет на самом экстремальном кордоне Телецкого озера. Накануне презентации Сергей Усик дал интервью «Комсомольской правде», где рассказал о встречах с Агафьей Лыковой и легендарным собкором «КП» Василием Песковым.