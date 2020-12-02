«Как я встретил вашу маму»: история романтичного знакомства в гигантских сугробах Норильска появилась в сети

Тропинка, сугробы - романтика! Фото: Норильск Not TODAY

Историю необычного знакомства опубликовали в одном из пабликов Норильска. Сам город за неделю превратился в сугроб. Дома в снежных шапках, машины засыпало по крыши, вместо дорог натоптанные тропы. Если сошел с пути, то утонул в «белой перине». Местные блогеры в фотографиях показали, как в северных широтах люди встречаются, влюбляются и женятся.

Кто здесь? Фото: Норильск Not TODAY

Вот так идешь и вдруг ноги из сугроба. Протянутая рука. Помог подняться. Обнял, согрел – любовь! А потом и семья.

Норильчане юмор оценили. Некоторые даже были готовы последовать этому сценарию.

«Пошли себе искать вторую половинку, бери лопату!».

Держи руку! Фото: Норильск Not TODAY

Напомним, в ноябре Норильск завалило снегом. По данным синоптиков, там выпало две месячные нормы осадков и снегопад не прекращается. Местные жители вынуждены проделывать туннели, чтобы передвигаться по городу. Сугробы в некоторых местах достигают уровня второго этажа. «Комсомольская правда» - Красноярск уже писала, что коммунальщики круглосуточно убирают снег, но техника не справляется.

Нашли друг друга Фото: Норильск Not TODAY

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Сугробы в несколько метров высотой, к машинам не подобраться. Дома в нарядных белых шапках, над окнами и балконами снежные гирлянды. «Снег идет! Идет и идет. Идет и идет», - «снежные» фотографии заполонили соцсети Норильска. Обильные снегопады для его жителей не редкость. Они даже шутят по этому поводу (подробнее).