Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 28 ноября 2020: за сутки заболели 333, умер 21

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 28 ноября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые случаеи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 28 ноября 2020 года: за сутки заболели 333 человека, умер 21.

Как сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, за весь период пандемии диагноз подтвержден у 35 563 жителей региона (+333 в сутки). Выздоровели 27 995 (+332). Скончались 1070 (+21).

- Красноярский край по-прежнему остается в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, - заключает ИЦК. – Регион находится на девятом месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хоть бы намекнул, что контактный!»: красноярка обклеила подъезд объявлениями о коронавирусе у своих соседей

Красноярка Моника Дюсуше наклеила в своем подъезде объявления о том, что соседи болеют коронавирусом. Сама она узнала об этом совершенно случайно - от ковидной бригады, приехавшей делать очередной мазок (подробнее).