«Хоть бы намекнул, что контактный!»: красноярка обклеила подъезд объявлениями о коронавирусе у своих соседей

Моника узнала о заболевании соседей от ковидной бригады Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Красноярка Моника Дюсуше наклеила в своем подъезде объявления о том, что соседи болеют коронавирусом. Сама она узнала об этом совершенно случайно - от ковидной бригады, приехавшей делать очередной мазок.

«У соседа жена болеет ковидом уже третью неделю, лежит дома. При этом он, куча его детей, которые должны вроде изолироваться, постоянно ходят по подъезду, двору. Какие маски, какие перчатки, какая изоляция! Ладно, забил на себя, но чем старики из подъезда виноваты? Позавчера мужа остановил по дворовым делам. Но хоть бы намекнул, что контактный!», - выложила Моника возмущенный пост на своей страничке в соцсети.

Решив, что агрессивные методы здесь не помогут, Моника решила действовать хитрее. Распечатала объявления о том, что у соседки ковид и призвала соблюдать меры безопасности. После расклеила их на самых видных местах.

Объявление Моника продемонстрировала на своей страничке Фото: Соцсети

«Посчитала своим долгом предупредить соседей. Максимально нейтрально. Просто мобилизовать ответственность», - так она объяснила свою позицию.

Но спустя несколько часов все объявления сорвали. Тогда Моника позвонила в Роспотребнадзор, рассказала о проблеме. И что же? Там сказали писать заявление в полицию. Больше никак. Если факт нарушения будет установлен, то нарушителям может грозить штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Но и саму Монику Дюсуше тоже могут привлечь к ответственности за разглашение персональной информации, которая была изложена в объявлениях.

А вот пользователи сети поддержали ее поступок:

«От каждого из нас зависит эпидемиологическая безопасность!».

«У нас соседи ответы пишут на объявлении, а не срывают. Может быть, прочитали и убрали, так как поняли…».

«Зато многие успели прочитать. Ну, те, кто не успел, узнают. Это, по сути, и было целью».