В Красноярске на три дня объявили режим «черного неба» Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром в пятницу, 27 ноября, многие красноярцы вышли на улицу и почувствовали неприятный запах в морозном воздухе. Специалисты Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подтвердили, что над городом установилась погода, неблагоприятная для рассеивания в воздухе вредных примесей. Поэтому в Красноярске ввели режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий) первой степени опасности. Срок действия – с 14 часов 27 ноября до 14 часов 30 ноября.

Это уже второй режим «черного неба» за текущий месяц. В первый раз это случилось с 16 по 18 ноября, тогда было зафиксировано превышение по взвешенным частицам.

По прогнозам синоптиков именно эти три дня станут самыми морозными в ноябре, а с понедельника станет теплее и, видимо, условия для рассеивания улучшатся.

Добавим, что независимый сервис Nebo.live показывает загрязнение во всех районах города. Даже в Октябрьском районе. Даже в поселке Удачном, куда обычно не долетают отходы промышленного производства, а Енисей служит естественным фильтром.

В такие дни медики советуют оставаться дома.