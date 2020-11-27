Прогноз погоды в Красноярске на выходные: значительно похолодает Фото: Мария ЛЕНЦ

Впереди нас ждут последние осенние (по календарю) выходные. Хотя все, что вы видим за окном – это уже самая настоящая зима. Снег лежит и больше в этом году не растает. А тут еще столбик термометра грозится опуститься вниз до пометки «будет морозно». Какой прогноз нам предлагают специалисты Гидрометцентра.

Уже ночью с пятницы на субботу – с 27 на 28 ноября – температура воздуха будет -18 градусов. Две последующие ночи – такие же показатели. Дневные температуры составят -10, -11 градусов. При этом переменная облачность, совсем небольшой ветер, до 1 метра в секунду с северо-востока. И без осадков.

Зато с понедельника в Красноярске вновь потеплеет: ночью до -11, днем до -8 градусов.

А что у нас на севере края, за полярным кругом? Погода там часто удивляет. На сей раз она осталась такая же непредсказуемая: всю неделю там будет идти снег, а столбик термометра покажет суточную температуру от -9 до -13 градусов. Это в Норильске. Кстати, на севере сейчас полярная ночь. А на острове Диксоне и вовсе погодное равноденствие: От +1 до -5 градусов. И снег, снег, много снега всю неделю назад – по снегу, похоже, небесная канцелярия решила перевыполнить план.

В соседней Хакасии погода лишь на 1 – 2 градуса будет отличаться от красноярской. А вот в Туве – холоднее. Днем там до -14 градусов, ночью до -21. хмурая и безветренная погода.