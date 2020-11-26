Экс-главу Хакасии Виктора Зимина, умершего от коронавируса, похоронили в Красноярском крае рядом с родителями

Фото: сайт правительства Хакасии.

Напомним, бывший глава Хакасии Виктор Зимин скончался 23 ноября от коронавируса в московском госпитале. Ему было 58 лет. Он заболел после командировки на Дальний Восток, три месяца боролся с коронавирусом. «Комсомольская правда «-Красноярск рассказывала об этом, в том числе, напомнила и самые яркие высказывания Виктора Михайловича.

24 ноября с Зиминым простились в траурном зале Троекуровского кладбища Москвы.

Затем прощание прошло в Республиканском музейно-культурном центре, который был построен по инициативе экс-главы региона, после чего в Преображенском соборе Абакана началось отпевание.

Фото: сайт правительства Хакасии.

Проводить в последний путь Зимина приехал полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Красноярского Края Александр Усс, а также глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Фото: сайт правительства Хакасии.

Похоронили Виктора Зимина на родине, в селе Диссос Краснотуранского района Красноярского края, где похоронены его родители.

Фото: сайт правительства Хакасии.

Вот что написал в социальных сетях Глава Тувы Шолбан Кара-Оол: «Проводил в последнии путь моего друга Виктора Зимина. Мне это важно было... Тихо постоять и помолчать о нашем. Молодец Сергей Иванович Меняйло, поступил по-мужски. Прибыл. Попрощался. С нами был и Александр Викторович Усс. Это его идея была горячо поддержана Зиминым, а потом и мною о Енисейскои Сибири. Мы дети одной реки... как его будет не хватать...».