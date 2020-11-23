Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин Фото: Мария ЛЕНЦ

Умер экс-глава Республики Хакасия Виктор Зимин. Это случилось сегодня, 23 ноября, в 9 часов утра по местному времени, (5 часов по Москве). Первыми об этом сообщили мессенджеры со ссылкой на источники, близкие к окружению бывшего губернатора. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

Предварительно причиной смерти стала тяжелая форма пневмонии, вызванная коронавирусной инфекцией. Известно, что Виктор Зимин заразился COVID-19 еще в августе, после рабочей поездки на Дальний Восток. Был госпитализирован и находился на лечении в военном госпитале при институте имени Вишневского. Несмотря на усилия врачей, улучшения не наступало, Виктор Зимин находился в коме, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Виктор Зимин Фото: Александр ГЛУЗ

Справка КП

Виктор Зимин родился в 1962 году в деревне Диссос Краснотуранского района Красноярского края. Окончил Абаканский сельскохозтехникум, затем Томский государственный архитектурно-строительный университет. В его рабочей биографии – должность заместителя начальника Абаканского отделения Красноярской железной дороги по строительству.

В политику пришел в 2003 году, став депутатом Верховного Совета Республики Хакасия. В 2007 году был избран депутатом Госдумы, а в конце 2009 года занял место главы Хакасии. В сентябре 2018 года проиграл выборы и вернулся на железную дорогу. Последнее место работы Виктора Зимина – заместитель генерального директора ОАО «РЖД», начальник Дирекции развития железных дорог Восточного полигона.