25 самых ярких фраз экс-губернатора Хакасии Виктора Зимина Фото: Мария ЛЕНЦ

«Много говорить — не кули ворочать. Надо делом заниматься...» - бывший глава Хакасии Виктор Зимин мог позволить себе ярко высказываться. Ему часто на это пеняли, мол, почему пресс-служба не готовить ему заранее перед выступлениями грамотные речи, чтобы вышел, прочитал красиво и всем все понравилось. А то ведь

- Виктор Михайлович запомнился своими цитатами. Многие из которых могли быть непонятны или переиначены. А на самом деле он говорил всегда искренне. Порой публика грамотные речи послушала и забыла, а какие-то не совсем, может быть, удачные фразы запомнились надолго, потому что они содержали глубокий смысл, - вспоминает коллега Марина Алехина, бывший редактор «Комсомольской правды» в Хакасии, которая много лет проработала с правительством республики и не раз отписывала выступления губернатора.

В последние два года на своем посту Виктор Зимин стал устраивать прямые линии в режиме видеоконференции с жителями республики. Вот там-то и появлялись яркие высказывания, которые заносились нами «в копилочку» - на всякий случай. К сожалению, случай получился печальный: сегодня утром, 23 ноября, Виктор Михайлович скончался, предварительно от тяжелой пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Но его яркие высказывания остались.

- У нас миллионеры не держат деньги в банках, что вы. У нас все честные люди, кто же их будет держать на открытых счетах.

- Если денег не будет в регионе, мы станем крайней точкой в Российской Федерации среди регионов — депрессионные. И уедут от нас и умные, и красивые. Это первое – уезжают девочки и мальчики, кто поумнее, в другие регионы.

- Боитесь конфликта, без конфликта жизни не бывает. Поконфликтуйте. Сделайте так чтобы через год парк начал меняться (об автопарке Абакана).

- Хакасия – это филиал центра мировой цивилизации.

- Мы для чего живем, чтобы на себе экономить что ли? Мы живем для того, чтобы на себя больше тратить.

- Откуда госдолг? От красоты нашей.

- Я не господь бог и не волшебник, и трезво понимаю, как всем сложно исполнять мои поручения.

- Я ни один бизнес не тронул рукой. Закон был всегда такой: членам правительства – никогда не смейте трогать руками бизнес.

- Я никогда не реагирую на вещи о нападках. 95 процентов лжи с таким замесом, ну на 100 рядов. Есть такая поговорка на Руси: много говорить — не кули ворочать. Надо делом заниматься...

- Все-таки и нам хочется иногда, чтобы о нас кто-то заботился.

- Мы один из регионов, где можно жить, ходить в любое в ночное время, ездить, даже попутки останавливать.

- Дети... Сколько у меня детей? Много детей. Да ради бога... Все хакасские дети – мои.

- Мы имеем один минус – мы небольшие.

- Мы даже знаем на примерах, что вы прибаливаете-прибаливаете, а мужчина бежал-бежал и умер здоровый. А женщины, дай бог, живите долго.

- Не надо отбирать помидор у красноярцев, минусинцев – пусть он будет.

- Ничего, меня тоже часто женят, даже на том, на ком не хочу.

- Экономика республики растет. Это не пиар перед Новым годом.

- Что нужно было, чтобы в моей деревне появилась остановка – родить и вырастить губернатора.

- Почему человек должен стоять на федеральной или республиканской трассе? Живем как в том еще веке.

- Я могу, конечно, сопротивляться депутатскому корпусу, но недолго.

- В январе лимиты довести и отторговаться в январе, чтобы я главу района не стебал.

- Почему мы пошли на Чапаево. Да не потому, что я хочу Елену Владимировну за ухо потаскать (о главе Усть-Абаканского района).

- Мне, правда, плевать на кто эти вещи говорит, но ведь эмоции тратишь на это.

- Только сейчас без кипиша, бунт не надо мне в селах, пожалуйста.

- Я здесь такую энергичную жизнь проживаю. Я не люблю ездить на море, я не люблю ездить в другие страны, жить этим, путешественником быть. Мне не хватает своей родины. Не хочу менять свой образ жизни, меня устраивает великолепная Хакасия с ее людьми.

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