«Конфеты что тертый пенопласт, кофе - густая вода»: как ест человек с коронавирусом, который не чувствует вкусы и запахи

Галина Круглова Фото: соцсети

Как ест человек с ковидом, который не чувствует ни запахи, ни вкусы? Каждый прием пищи превращается в эксперимент, цель которого понять: есть или не есть, рассказала «Комсомольской правде – Красноярск» Галина Круглова, наша бывшая коллега, долгое время проработавшая в пресс службе ГИБДД, сейчас заведующая очным отделением и преподаватель астрономии в красноярском техникуме.

К слову, Галина поняла, что заразилась, в середине ноября. Сегодня – пятый день ее борьбы с болезнью. Говорит: «Потеря обоняния – интересный жизненный опыт». Специально для «КП» записала видео, каково это.

Эпизод первый. Рейд в холодильник.

Признаемся, часто хочется не поесть, а полакомиться: «поклевать» чего-нибудь вкусненького – по чуть-чуть, но разного. Как выяснилось, с коронавирусом такие гурманские налеты не пройдут. Но попробовать все же стоит.

- Что тут у нас есть поесть? – заглядывает в холодильник Галина. - Тефтееелька. О, клубничка с сахаром, тоже хорошо. Творог зерненный, колбаска с сыром. Вот это интересно: я сама мариновала капусточку с имбирем, она была очень острой. Что тут у нас еще есть? Молоко, кефир. И перчики халапеньо, это очень даже здорово. Сейчас будем экспериментировать! Еще сделаем кофе. Посмотрим, что получится. Ну, и, конечно же, чайку. Можно без сахара, можно и с сахаром.

Эпизод второй. Снимаем пробу.

Еда, готовься, берем вилку!

- Что ж, попробуем. Есть тефтелька, два вида соуса, причем острые, - рассказывает Галина и отправляет в рот кусочек. - Честно хочу сказать, если бы мне дали это попробовать с завязанными глазами, я никогда бы не догадалась, что это тефтелька с рисом. Просто что-что чуть-чуть солоноватое, и все. Ну, в принципе, это есть можно. Хотя на запах это вообще… не еда. Ничто, пустое место.

А как насчет ядреных соусов?

- Остро-сладкий соус он… просто сладкий. Остроты не чувствуется совсем. А соус ткемали просто кислый. Специи отсутствуют напрочь, как будто здесь их нет. То есть просто сладкий сахарный сироп и какая-то кислая масса. Совершенно непонятно, она с таким же успехом может быть вообще чем угодно.

Ну, лимон-то ни с чем не спутаешь? А перец?

- Лимон только кислый, кислый, и все. С таким же успехом можно было бы лизнуть уксуса. Очень интересно, что с перчиком халапеньо. Я боюсь его пробовать, потому что он очень острый. И понятия не имею, как среагирует мой организм. Ой, нееет, никому не рекомендую повторять. Обжигает, запершило в горле, во рту. Нет, специи пробовать не стоит.

Что с деликатесами?

- Есть у нас рыбка – красненькая, солененькая, - с удовольствием надкусывает ломтик и… снова нет. - Отвратительно. Если тефтелька солененькая, но приятненькая, рыба просто отвратительна.

Есть у меня конфетки, мои любимые. Одна «Столичная», с коньячной начинкой, вторая по вкусу что-то вроде «Рафаэлло», хотя это не они. Внутри кокос… (нюхает). Запаха нет вообще. С таким же успехом можно нюхать камешек. И по вкусу тоже никак. Можно пожевать тертый пенопласт или пластмассу.

А клубничка? Она своя, знаю, у нее такой интенсивный запах. Что тут? Приятный такой кисло-сладкий сиропчик. При теперешней ситуации очень даже ничего.

Классика – хлеб, молоко?

- Хочу сказать из прежнего опыта: хлеб, конечно, узнаваем по текстуре. А по ощущениям приятнее всего хлеб и молоко, то есть те продукты, вкусовая память которых у нас на генетическом уровне. А все вот это вот новомодное просто-напросто становится неузнаваемым и неприятным. Интересно, что с кефиром, его я еще не пробовала? Кисленько, на общем фоне очень даже ничего.

Неужели и кофе подведет?

- Его я сегодня пробовала несколько раз, поэтому могу сказать точно: приятно-горьковатый привкус. К сожалению, весь аромат кофе не чувствуется абсолютно, поэтому особо смысла пить кофе не вижу.

P.S.

- Чувствую только базовые вкусы: кислый, соленый, горький и сладкий, - подводит итог эксперимента Галина. - Соленую рыбы не отличаю от соленого огурца. Что клубника, что лимон или уксус абсолютно одинаковы. Специи, в принципе, перестали для меня существовать. Кофе варить не имеет смысла вообще, потому что сейчас это просто густая вода. Ситуацию расцениваю как борьбу с чревоугодием. Отличный повод поменять свои вкусовые привычки. Представляю, какая вкусная будет брокколи на пару, когда все это закончится! Но как хочется вкусного!