Стало известно, было ли отключение света в ковидном госпитале, где умер муж экс-мэра Канска

Последнее сообщение умирающего пациента Фото: Татьяна Качан

«Заканчивается кислород в реанимации муромской, помоги»: последнее сообщение врачу от умершего в больнице Канска пациента взорвало соцсети. Эти слова Геннадий Качан набрал на кнопочном телефоне уже находясь под кислородом. Его госпитализировали 25 октября, а умер он 31 октября.

Отключение было, но на работе реанимационного отделения это не отразилось - так уверяют в минздраве Фото: kraszdrav.ru/news/8936

Его дочь, Татьяна Качан после написала в соцсетях пост полный боли и гнева. Она рассказала, что отец написал СМС-сообщение анестезиологу-реаниматологу, который его лечил. Озвучила и причину смерти: «Пневмония, гипоксия головного мозга, COVID-19». Но главное - выдвинула серьезное обвинение. Якобы, в ту роковую ночь в больнице произошло аварийное отключение электроэнергии. Запасные генераторы не заработали, из-за чего аппараты ИВЛ перестали питать кислородом «тяжелых» пациентов.

Дочь до сих пор не может смириться с такой тяжелой утратой Фото: Татьяна Качан

После этого региональный минздрав совместно с представителями энергоснабжающей организации «КрасЭКо» провели совместную проверку. И вот сейчас стали известны ее результаты.

Электроснабжение восстановили за два часа Фото: kraszdrav.ru/news/8936

- Сведения о прекращении подачи электроэнергии 31 октября не соответствуют действительности, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края. - 2 ноября 2020 года отключение электроэнергии в Канске произошло по техническим причинам на электросетях города. При нарушении подачи электроэнергии в КГБУЗ Канская МРБ сработала резервная дизель-генераторная установка, а также аварийные источники энергии на аппаратах ИВЛ. Это свидетельствует о том, что жизнеобеспечение пациентов не пострадало. В течение 2 часов электроснабжение было восстановлено.

Был установлен дополнительный источник электроснабжения Фото: kraszdrav.ru/news/8936

Более того, сейчас на случай возникновения чрезвычайной ситуации с нарушением подачи электроэнергии в КГБУЗ Канская МРБ дополнительно установлен передвижной источник электроэнергии мощностью 100 киловатт. Также был выполнен второй ввод энергоснабжения.

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