Афиша Красноярска на неделю с 18 ноября 2020 года: фестиваль "Герой" и месяц корейского кино

Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой»

Вот это кино!

В ноябре в Красноярске пройдет Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» и начнется месяц корейского кино.

Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» 12+

Событий в реальном времени становится все меньше, вот и фестиваль будет проходить в смешанном формате.

С 19 по 23 ноября зрителей ждут мировые и российские премьеры, звездные гости, творческие встречи, мастер-классы и круглые столы. В этом году все мероприятия фестиваля планируются к проведению сразу в двух форматах: основные показы конкурсной программы состоятся на платформе онлайн-кинотеатра «TVzavr», а если позволит эпидемиологическая обстановка, то жители четырех городов края – Красноярска, Дивногорска, Минусинска и Канска смогут насладиться премьерами еще и на больших экранах кинотеатров. Подобным образом будут организованы творческие встречи и мастер-классы – регулярные прямые эфиры запланированы на официальном youtube-канале «Енисей кино».

Программа фестиваля очень обширная, ежедневно она начинается с 10 утра и заканчивается после 22 часов. Подробная программа на официальном сайте фестиваля geroyfilm.ru

Основные офлайн-показы фильмов конкурсной программы пройдут в «Синема Парк. Галерея Енисей» (г. Красноярск, ул. Дубровинского, 1и). И здесь же состоится большая премьера – 19 ноября в 19.00 фильмом-открытия станет трогательная немецкая драма «Красные браслеты – Как все начиналось (реж. Ф. Биндер).

Специальная программа документальных фильмов будет показана 19, 21 и 22 ноября с 12.00 в Красноярской краевой научной библиотеке (ул. Карла-Маркса, 122).

Показы пройдут и в кинотеатре «Дом кино» (пр. Мира, 88), где будет представлена специальная программа фильмов, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Детский кинотеатр «Мечта» покажет программу короткометражных анимационных фильмов, в которую вошли ленты из разных стран мира.

Кино-развлекательный комплекс «Эпицентр» покажет внеконкурсную программу анимационных фильмов, а также специальную программу детской студии «КиноНива».

Посмотреть детские фильмы можно будет и на площадке «Дома искусств» (г. Красноярск, пр. Мира, 3).

Показы конкурсных и внеконкурсных работ состоятся еще на трех площадка в городах края – в Дивногорском ДК «Энергетик», Библиотеке имени Эдуарда Успенского в Минусинске и в городском дворце культуры Канска.

Подробное расписание для каждой площадки можно найти на официальном сайте фестиваля: geroyfilm.ru

Билеты на все сеансы в кинотеатрах можно получить в кассе бесплатно.

19 ноября-23 ноября

Вход на все мероприятия бесплатный.

Месяц корейского кино

В Доме кино в ноябре и декабре покажут фильмы культовых кинематографистов Южной Кореи. Все фильмы будут демонстрироваться как в дубляже, так и на языке оригинала с субтитрами.

С 19 ноября по 2 декабря

Фильм «Лающие собаки никогда не кусают» – это черная комедия 2000 года о безработном профессоре колледжа, раздраженном собачьим лаем в собственном доме, который решает проблему кардинальным способом.

С 26 ноября по 2 декабря

«Олдбой» – история обыкновенного человека, которого похищают неизвестные. Он приходит в себя в крохотной комнате и обнаруживает, что заточен в тюрьму.

С 3 по 16 декабря

Завершится месяц южнокорейского кино премьерой фильма «Избави нас от лукавого». Это боевик о бывшем секретном оперативнике спецслужб, который уже 9 лет работает наемным убийцей. После выполнения последнего задания - убийства главы клана якудза - он собирается навсегда уехать в Панаму, но внезапно появляются некоторые осложнения.

Дом кино

Пр. Мира, 88

Билеты от 100 рублей.

Концерты

Вероника Махотина и Красноярский академический симфонический оркестр. 15 лет дружбы 12+

Программа состоит из множества премьер хитов российской эстрады. В концерте принимает участие мим-театр «За двумя зайцами». Симфонический оркестр во главе с маэстро Ланде также готовит сюрпризы для публики — известные инструментальные композиции.

Продолжительность 1 час 20 минут, 1 отделение.

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

21 ноября, 19.00

Билеты 250—500 рублей.

"Пророк" Андрей Бардин (орган) 12+

Музыкально-литературная программа вдохновлена книгой выдающегося арабского писателя и философа XX века Халиля Джебрана, фрагменты из которой будут сопровождать музыку в течение всего концерта.

Сочинения Баха, Листа, Франка, Алена, Мессиана будут сопутствовать фрагментам из глав книги, раскрывающим темы «О любви», «О детях», «О свободе», «О разуме и страсти», «О боли», «О дружбе», «О времени», «О красоте» и др.

Халиль Джебран в 1923 году написал книгу «Пророк», которая считается вершиной философии поэта и переведена более чем на 100 языков. В разных странах цитаты из этого произведения украшают стены общественных и ритуальных зданий, они используются как слова молитв.

«На Западе эта книга очень популярна, как и сам Халиль Джебран, чего не скажешь о России, поэтому мы стремимся таким образом восполнить недостаток внимания к этому замечательному мыслителю и художнику», - говорит Андрей Бардин.

Продолжительность 1 час 40 минут, 2 отделения

Органный зал

Ул. Декабристов, 20

24 ноября, 19.00

Билеты 300—500 рублей.

Презентация альбома "Meni Mana". Группа "Alash" 16+

Прославленная тувинская группа «Алаш» — обладатели премии «Грэмми», виртуозы горлового пения раскроют самобытный музыкальный мир Тувы в своём новом альбоме «Meni Mana» («Жди меня»).

Трио «Алаш» — последователи знаменитого квартета «Хуун–Хуур–Ту». Название группы происходит от названия реки, протекающей на северо-западе Тувы. На этом концерте мастера тувинского горлового пения и мультиинструменталисты откроют слушателю традиционные тувинские мелодии, бережно сохраняя аранжировки и манеру игры и привнося при этом современную энергетику.

Продолжительность 1 час 20 минут, 1 отделение. В зале свободная рассадка.

Зал Торжеств БКЗ

Пр. Мира, 2Б

24 ноября, 19.00

Билеты 400 рублей.

Творческая встреча-концерт Сибирского мужского хора, посвященная Дню матери 6+

В программе творческой встречи-концерта прозвучат духовные песнопения, посвященные Пресвятой Богородице, как образу материнства, народные и популярные светские песни, посвященные матери.

28 ноября, 13.00-14.00

В группах Успенского культурно-исторического центра в социальных сетях (Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники)

Куда еще пойти

Зимняя иллюминация 0+

55 больших и маленьких звезд на бульваре уже зажглись! Зимняя иллюминация на «Южном берегу» — это любимая красноярская фотолокация.

Сезон в Шерегеше открыт!

Из-за коронавируса горнолыжный сезон начинается с ограничениями. Даже на канатной дороге обязательны маски, появится пункт сдачи тестов на Covid-19, не будет проката одежды. Перед поездкой лучше все уточнить.

Бесплатные экскурсии от красноярского «Центра путешественников»: расписание на ноябрь

18, 25 ноября, 19.30, 1,5 часа

Вечерняя прогулка на Вторую сопку Гремячей гривы. При себе иметь фонарь. Запись не требуется. Вас ждут каждую среду в 19.30 во втором визит-центре эко-парка «Гремячая грива».

21 ноября, 11.00, 6-7 часов, 20 км

Поход по Торгашинскому хребту по живописной тропе Карст и тропе Здоровья с выходом на круговой маршрут «Болгаш».

22 ноября, 10.00, 5-6 часов, 12 км

Маршрут по Караульненскому нагорью до скал Голубка и Караульный бык.

28 ноября, 11.00, 5-6 часов, 13 км

Прогулка по Торгашинскому хребту тропой «Карст», посвященная пещерам.

29 ноября, 10.00, 4-5 часов, 10 км

Прогулка по видовкам Гремячей гривы.

Участники до 18 лет в сопровождении взрослых. Все подробности на страничке Центра путешественников @krascp. Запись на все экскурсии, кроме тех, что проходят каждую среду, обязательна.