Афиша Красноярска на неделю с 18 ноября 2020 года: фестиваль "Герой" и месяц корейского кино

Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой»
Вот это кино!
В ноябре в Красноярске пройдет Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» и начнется месяц корейского кино.
Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» 12+
Событий в реальном времени становится все меньше, вот и фестиваль будет проходить в смешанном формате.
С 19 по 23 ноября зрителей ждут мировые и российские премьеры, звездные гости, творческие встречи, мастер-классы и круглые столы. В этом году все мероприятия фестиваля планируются к проведению сразу в двух форматах: основные показы конкурсной программы состоятся на платформе онлайн-кинотеатра «TVzavr», а если позволит эпидемиологическая обстановка, то жители четырех городов края – Красноярска, Дивногорска, Минусинска и Канска смогут насладиться премьерами еще и на больших экранах кинотеатров. Подобным образом будут организованы творческие встречи и мастер-классы – регулярные прямые эфиры запланированы на официальном youtube-канале «Енисей кино».
Программа фестиваля очень обширная, ежедневно она начинается с 10 утра и заканчивается после 22 часов. Подробная программа на официальном сайте фестиваля geroyfilm.ru
Основные офлайн-показы фильмов конкурсной программы пройдут в «Синема Парк. Галерея Енисей» (г. Красноярск, ул. Дубровинского, 1и). И здесь же состоится большая премьера – 19 ноября в 19.00 фильмом-открытия станет трогательная немецкая драма «Красные браслеты – Как все начиналось (реж. Ф. Биндер).
Специальная программа документальных фильмов будет показана 19, 21 и 22 ноября с 12.00 в Красноярской краевой научной библиотеке (ул. Карла-Маркса, 122).
Показы пройдут и в кинотеатре «Дом кино» (пр. Мира, 88), где будет представлена специальная программа фильмов, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Детский кинотеатр «Мечта» покажет программу короткометражных анимационных фильмов, в которую вошли ленты из разных стран мира.
Кино-развлекательный комплекс «Эпицентр» покажет внеконкурсную программу анимационных фильмов, а также специальную программу детской студии «КиноНива».
Посмотреть детские фильмы можно будет и на площадке «Дома искусств» (г. Красноярск, пр. Мира, 3).
Показы конкурсных и внеконкурсных работ состоятся еще на трех площадка в городах края – в Дивногорском ДК «Энергетик», Библиотеке имени Эдуарда Успенского в Минусинске и в городском дворце культуры Канска.
Подробное расписание для каждой площадки можно найти на официальном сайте фестиваля: geroyfilm.ru
Билеты на все сеансы в кинотеатрах можно получить в кассе бесплатно.
19 ноября-23 ноября
Вход на все мероприятия бесплатный.
Месяц корейского кино
В Доме кино в ноябре и декабре покажут фильмы культовых кинематографистов Южной Кореи. Все фильмы будут демонстрироваться как в дубляже, так и на языке оригинала с субтитрами.
С 19 ноября по 2 декабря
Фильм «Лающие собаки никогда не кусают» – это черная комедия 2000 года о безработном профессоре колледжа, раздраженном собачьим лаем в собственном доме, который решает проблему кардинальным способом.
С 26 ноября по 2 декабря
«Олдбой» – история обыкновенного человека, которого похищают неизвестные. Он приходит в себя в крохотной комнате и обнаруживает, что заточен в тюрьму.
С 3 по 16 декабря
Завершится месяц южнокорейского кино премьерой фильма «Избави нас от лукавого». Это боевик о бывшем секретном оперативнике спецслужб, который уже 9 лет работает наемным убийцей. После выполнения последнего задания - убийства главы клана якудза - он собирается навсегда уехать в Панаму, но внезапно появляются некоторые осложнения.
Дом кино
Пр. Мира, 88
Билеты от 100 рублей.
Концерты
Вероника Махотина и Красноярский академический симфонический оркестр. 15 лет дружбы 12+
Программа состоит из множества премьер хитов российской эстрады. В концерте принимает участие мим-театр «За двумя зайцами». Симфонический оркестр во главе с маэстро Ланде также готовит сюрпризы для публики — известные инструментальные композиции.
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 отделение.
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
21 ноября, 19.00
Билеты 250—500 рублей.
"Пророк" Андрей Бардин (орган) 12+
Музыкально-литературная программа вдохновлена книгой выдающегося арабского писателя и философа XX века Халиля Джебрана, фрагменты из которой будут сопровождать музыку в течение всего концерта.
Сочинения Баха, Листа, Франка, Алена, Мессиана будут сопутствовать фрагментам из глав книги, раскрывающим темы «О любви», «О детях», «О свободе», «О разуме и страсти», «О боли», «О дружбе», «О времени», «О красоте» и др.
Халиль Джебран в 1923 году написал книгу «Пророк», которая считается вершиной философии поэта и переведена более чем на 100 языков. В разных странах цитаты из этого произведения украшают стены общественных и ритуальных зданий, они используются как слова молитв.
«На Западе эта книга очень популярна, как и сам Халиль Джебран, чего не скажешь о России, поэтому мы стремимся таким образом восполнить недостаток внимания к этому замечательному мыслителю и художнику», - говорит Андрей Бардин.
Продолжительность 1 час 40 минут, 2 отделения
Органный зал
Ул. Декабристов, 20
24 ноября, 19.00
Билеты 300—500 рублей.
Презентация альбома "Meni Mana". Группа "Alash" 16+
Прославленная тувинская группа «Алаш» — обладатели премии «Грэмми», виртуозы горлового пения раскроют самобытный музыкальный мир Тувы в своём новом альбоме «Meni Mana» («Жди меня»).
Трио «Алаш» — последователи знаменитого квартета «Хуун–Хуур–Ту». Название группы происходит от названия реки, протекающей на северо-западе Тувы. На этом концерте мастера тувинского горлового пения и мультиинструменталисты откроют слушателю традиционные тувинские мелодии, бережно сохраняя аранжировки и манеру игры и привнося при этом современную энергетику.
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 отделение. В зале свободная рассадка.
Зал Торжеств БКЗ
Пр. Мира, 2Б
24 ноября, 19.00
Билеты 400 рублей.
Творческая встреча-концерт Сибирского мужского хора, посвященная Дню матери 6+
В программе творческой встречи-концерта прозвучат духовные песнопения, посвященные Пресвятой Богородице, как образу материнства, народные и популярные светские песни, посвященные матери.
28 ноября, 13.00-14.00
В группах Успенского культурно-исторического центра в социальных сетях (Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники)
Куда еще пойти
Зимняя иллюминация 0+
55 больших и маленьких звезд на бульваре уже зажглись! Зимняя иллюминация на «Южном берегу» — это любимая красноярская фотолокация.
Сезон в Шерегеше открыт!
Из-за коронавируса горнолыжный сезон начинается с ограничениями. Даже на канатной дороге обязательны маски, появится пункт сдачи тестов на Covid-19, не будет проката одежды. Перед поездкой лучше все уточнить.
Бесплатные экскурсии от красноярского «Центра путешественников»: расписание на ноябрь
18, 25 ноября, 19.30, 1,5 часа
Вечерняя прогулка на Вторую сопку Гремячей гривы. При себе иметь фонарь. Запись не требуется. Вас ждут каждую среду в 19.30 во втором визит-центре эко-парка «Гремячая грива».
21 ноября, 11.00, 6-7 часов, 20 км
Поход по Торгашинскому хребту по живописной тропе Карст и тропе Здоровья с выходом на круговой маршрут «Болгаш».
22 ноября, 10.00, 5-6 часов, 12 км
Маршрут по Караульненскому нагорью до скал Голубка и Караульный бык.
28 ноября, 11.00, 5-6 часов, 13 км
Прогулка по Торгашинскому хребту тропой «Карст», посвященная пещерам.
29 ноября, 10.00, 4-5 часов, 10 км
Прогулка по видовкам Гремячей гривы.
Участники до 18 лет в сопровождении взрослых. Все подробности на страничке Центра путешественников @krascp. Запись на все экскурсии, кроме тех, что проходят каждую среду, обязательна.