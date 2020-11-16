С благодарностью лизала руки: трогательная история собаки, ради которой рискнул жизнью человек

Фото: Станислав НЕКРАСОВ

Мухтар понял, что это все! Обречен. Он бился за жизнь всеми четырьмя лапами. Грыз лед зубами, цеплялся за его кромку зубами. Скулил, отчаянно лаял. Но сил не осталось… И хотя для новогодних чудес еще рано, они все-таки произошли в жизни этого пса.

Поймал, но не рыбу

15 ноября около двух часов дня Станислав Некрасов (он живет в Сосновоборске) направлялся с удочкой и наживкой в руках к рыбному месту. Там пересекается маленькая речушка Есауловка и Енисей, образуя мелкие заводи у маленьких островков. Они уже успели схватиться льдом. Как раз там и водились большущие окуни. Станислав строитель, занимается ремонтами, уж очень много навалилось заказов в последние дни. Нужна была разрядка. Самый лучший отдых после напряженной работы – рыбалка.

Он пару раз закинул удочку. Пусто. И тут услышал, как кто-то стонет. Притих. Да нет, скулит! Потом еще, плюх-плюх. Присмотрелся, на другой стороне протоки в нескольких метрах от островка отчаянно барахтался пес. Немецкая овчарка, на шее кожаный ошейник. Значит чья-то. Рядом тут две деревни – Есауловка и Терентьевка. Может кто-то из местных потерял. А тот гулял по тонкому, едва схватившемуся льду, и провалился. До пса него было метров 30-40.

- Людиииии! – закричал Станислав изо всех сил. – Чья собака! Эээй!

Никто не откликнулся. Не смотреть же, как живая душа гибнет. Набрал номер МЧС, ему ответили: «Животных не спасаем». Следующий звонок в сельсовет Есауловки. Не ответили. Выходной ведь. Побежал вокруг реки, наткнулся на жителей. Те руками машут, не знаем, мол, чья собака. В обход до нее час идти. Видать, все, отжил песель.

- Решил - надо самому, на глазах собака тонет, реально умерла бы, - вспоминает Станислав. – На звонки только время потерял. Но я нашел маленькое устье речки, где лед встал, но и там опасненько было. Я, как в школе учили, ползком-ползком через речку, потом по островку искал ее, когда добрался, она еще живая. Но замерзла. Там уже и льда не было, никак не бораться. Тогда я ветку сломал и с берега протянул. Она сразу вцепилась, видно было, что жить хотела. Только потянул. Она опять под воду ушла. Ветка сломалась. Тогда вторую взял, метров 5 она была и толстая. Даю ему, он зубами. Вытянул!

Пост в соцсети о спасении пса

Часть спасательной операции он даже успел снять на видео. Как шел по обледеневшему, заснеженному островку. Как нашел несчастного «немца». Какой у него был обреченный взгляд. Как ожил, когда увидел, что кто-то пришел ему на выручку.

- Умничка моя, умничка! – с придыханием говорил его спаситель, гладил его по мокрой шерсти, а сам удивлялся и приговаривал : - Вот это я дал! Мой хороший! Выжил!

И куда теперь?

Рыбалка была забыта. Окуни остались живы. Нужно было думать, куда пристраивать собаку. Пес отряхнулся, но его до сих пор била мелкая дрожь.

- Будешь Окунь, - нарек его Станислав. – Хоть рыбу не поймал, но за то выловил что-то другое.

Проверил – команды знает. Он ему: «Ко мне!». Тот к нему! Умный, обученный.

Но шутки шутками. А надо искать хозяев. Он стучал в каждый ближайший дом, коттедж. Но никто овчарку так и не признал, и взять на время к себе отказывались. Станислав успел выложить фото нового друга в один из пабликов Сосновоборска, описал кратко историю.

Пес все время трусил следом. Дошли до местного магазина. Пес остался у порога, а Станислав зашел внутрь. Купил хлеба – надо же покормит нового друга. Заодно расспросил продавцов про собаку: не терял ли кто? Те покачали головой. А когда вышел, никого не было.

- Пес, пес, - позвал он.

Перекурил, еще позвал. Ну, нет его. Поехал домой.

- Я был уверен, что все будет нормально, - говорит Станислав. – Собаки ведь умные. Но в душе было не очень хорошо. Все-таки замерз он очень. Нужно было погреться хоть, оклематься.

Тем временем его пост о спасении «Окуня» местные общественники переслали Екатерине Михневич – волонтер, она занимается спасением животных. У нее квартира в Сосновоборске и большой дом в Терентьевке, там как раз и живут спасенные ею питомцы. Она сделала скрин и скинула его в две группы в вайбере – в одной общаются жители деревни Есауловка, в другой жители Есауловки и Терентьево.

Станислав Некрасов Фото: из личного архива

- Скрин увидела сестра хозяйки собаки и написала мне в личке, - рассказала Екатерина «Комсомольской правде» - Красноярск. - Уже поздно я поехала из Терентьево домой и заехала в тот магазин, возле которого пропал пес. Поговорила с продавцом, обменялась номерами телефонов. Примерно через полчаса после этого овчарка вернулась к магазину.

«Пес снова здесь, он вернулся», - сообщила ей сотрудница магазина.

Екатерина позвонила родственникам хозяйки, те уже сообщили ей. Она сразу отправилась за своим Мухтаром. Так, оказывается, его зовут.

- Мы живем в Есаулово, - рассказала женщина. – Пару дней назад Мухтар убежал. Удрал, наверное, за собачьей свадьбой. Мы его искали, все улицы, дворы обошли, а он вон как далеко убежал!

Такая чудесная цепочка выстроилась. Только благодаря тому, что люди не прошли мимо, пес сейчас дома. Живи, Мухтар!

История уже разошлась в соцсетях, к ней – сотни благодарных отзывов. Через пару дней подобная история произошла в Нижнем Новгороде, там тоже человек бросился в реку, ломая лед, чтобы вытащить пса. И все же, многие пишут – «однажды кто-нибудь утонет из-за собаки. Уже вполне официально, предупреждают и спасатели, просят за героизацией поступков помнить: ценнее всего – жизнь человека. Обязательно нужно взвешивать в подобных ситуациях риски.

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