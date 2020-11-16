Видео спасения косули, которая застряла между бревен в ледяном Енисее в Красноярске, появилось в сети

Косуля застряла между бревен Фото: соцсети

15 ноября сотрудники Центрального района Красноярска заметили в Енисее возле острова Молокова (район Октябрьского моста напротив магазина «Окей») маленькую косулю. Мокрая, замерзшая, испуганная малышка отчаянно цеплялась за бревна и пыталась остаться на плаву. Но достать ее не было возможности – слишком далеко от берега. Тогда о случившемся сообщили спасателям.

- Спасите косулю!

Уже через несколько минут сотрудники КГКУ «Спасатель» были на месте. Спасатели вытащили бедняжку из воды, связали, чтобы она не убежала, и на катере доставили на берег. Там ее вытерли полотенцем, высушили, покормили. Временно ее приютил один из водолазов.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, спасенную косулю передали в частный зоопарк.

Косулю отогрели Фото: соцсети

Напомним, в апреле этого года на Енисее уже проводилась подобная спасательная операция. Взрослая косуля пыталась переплыть реку, но не рассчитала силы. Когда до берега оставалось чуть больше метра, косуля сдалась - просто легла на воду, едва перебирая ногами. Течением ее вынесло на берег. Там она отогрелась на солнышке и сама ушла в лес.

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Когда животное оказалось на берегу, выяснилось, что это не самец, а самочка. К тому же еще и беременная. Она без сил упала на берег и совершенно не могла встать. Промерзла настолько, что начались судороги. При другой ситуации, завидев людей, бросилась бы наутек. А тут, когда к ней подошли папа с дочкой, даже не попыталась спастись (подробнее).