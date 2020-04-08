«Растирали и отогревали больше часа»: в Красноярске семья спасла переплывавшую Енисей беременную косулю

- Смотри, какой олененок! Настоящий! - маленькая девочка в розовой шапке показывает папе на косулю, которая переплывает Енисей в районе Удачного в Красноярске. Произошло все несколько дней назад, когда семья красноярцев гуляла по берегу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/771638" frameborder="0"></iframe> Спасение беременной косули.Видео: соцсети

Из воды торчала только голова животного. Переплыть косуле пришлось не меньше 20 метров. А Енисей сейчас ледяной. Животное плыло из последних сил. И вот, когда до берега оставалось чуть больше метра, косуля сдалась - просто легла на воду, едва перебирая ногами.

Когда животное оказалось на берегу, выяснилось, что это не самец, а самочка. К тому же еще и беременная. Она без сил упала на берег и совершенно не могла встать. Промерзла настолько, что начались судороги. При другой ситуации, завидев людей, бросилась бы наутек. А тут, когда к ней подошли папа с дочкой, даже не попыталась спастись.

Люди обсушили ее полотенцем и начали растирать. Больше часа длилась спасательная операция - все это время косулю отогревали. Спустя время косуля отогрелась на солнышке и сама ушла в лес.