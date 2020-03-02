Бездомных содержать не на что! Налог на домашних собак предложили ввести в Якутии

В Якутии могут ввести налог на домашних собак, чтобы компенсировать затраты на борьбу с безнадзорными животными. Такое предложение озвучила глава столицы республики Сардана Авксентьева на еженедельной планерке в администрации.

Первым делом она напомнила: вступивший в силу 1 января Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» стал серьезным грузом для муниципалитета и республики. Так, за два месяца 2020-го МУП «Жилкомсервис» отловил 261 бездомную собаку. Каждая прошла карантин, стерилизацию, маркировку, выпуск на волю. Итого: расходы на одного пса оставили 14,5 тысяч рублей в месяц

- Мы на детей пособия меньше платим! – заявила Сардана Авксентьева.

По словам директора МУП «Жилкомсервис» Валерии Билоус, в республике постоянно сравнивают расходы на содержание бродячих собак и суммы пенсий, детских пособий.

- Надо понимать: понимания у людей реформа пока не нашла, - приводят ее слова местные СМИ.

Между тем в Якутске – по новому закону – требуется еще построить приют для пожизненного содержания бездомных животных. На его возведение необходимо около 46 миллионов рублей.

На бездомных собак тратят больше, чем на детей, считает мэр Якутска.Фото: Мария ЛЕНЦ

Чтобы свести затраты к минимуму, мэр Якутска предложила: нужно ввести налог на содержание животных – правда, домашних.

- Я считаю, что, конечно, закон принят преждевременно, но что делать – закон суров, но это закон. Мы вынуждены подчиняться и исполнять его, - объявила Сардана Авксентьева. – Предлагаю поработать в части введения на государственном уровне налогов или сборов с владельцев животных. Потому что в той же самой Европе животные относятся к категории роскоши и облагаются соответствующим налогообложением, что позволило бы содержать приюты. На бойцовские породы – налог до 615 евро в год плюс обязательная страховка. Владельцы животных проходят обучение, чтобы соответствующие службы удостоверились, что человек понимает, какое животное он берет к себе. На сегодняшний день толком не прописана ответственность самих владельцев животных за их содержание, самовыгул и так далее. И в этой части нам необходимо продолжать работу.