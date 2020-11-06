В Туве зафиксировали землетрясение магнитудой 4

Землетрясение произошло в 233 километрах от Кызыла

6 ноября сейсмический толчок магнитудой 4,6 зарегистрирован на территории Тувы в 20:18 по местному времени. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, координаты сейсмособытия 50°53'24 градусов северной широты и 91°22'48 градусов восточной долготы.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, эпицентр находился почти в 62 километрах от города Ак-Довурак. Интенсивность сотрясений составила 4,9 балла по шкале MSK-64.

Добавим, что землетрясения периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется последние 9 лет. Но они незначительные по интенсивности и не серьезного приносят ущерба.

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН

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