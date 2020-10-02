Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН

В Туве произошло землетрясение силой 5,5 баллов по шкале MSK-64. И магнитудой 4,4. Подземные толчки были зафиксированы накануне 1 октября в 22 часа 26 минут по местному времени. Эпицентр находился в Каа-Хемском районе, на границе с Монголией. Это в 243 километрах к юго-востоку от столицы республики Кызыла, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук. Разрушений и пострадавших нет. Однако землетрясение такой силы заставило поволноваться местных жителей. К слову, толчки ощутили даже в Иркутской области.

Добавим, что землетрясения в Туве происходят периодически, а также в горных районах Красноярского края и Хакасии. При этом они незначительные по интенсивности и не приносят ущерба. Специалисты напоминают, что в таких случаях необходимо сохранять спокойствие и как можно скорее покинуть помещение.