«Бедный ребенок!»: четверо отморозков убили 16-летнюю девочку, а родители не искали ее 10 дней

Подозреваемые уже дали признательные показания. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия

4 ноября на берегу реки Енисей в районе Коркинского моста было обнаружено тело 16-летней девушки, по внешним признакам почти нет сомнений - убитой.

Поиски подозреваемых были недолгими. Полицейские опросили родственников и подруг пропавшей – сначала все тщетно. Но скрыть такое невозможно. Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные быстро выяснили, - к трагедии причастны четверо жителей Красноярска и Березовского района, совсем молодые - от 19-ти до 23-х лет. Трое из них ранее судимые. Все они вскоре признались и рассказали, как все произошло.

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия

Между собой все пятеро знакомы. Вечером 23 октября поехали кататься на машине, пригласили Лизу (имя изменено). Приехали на берег Енисея, там... из-за чего-то поругались. Детали пока не известны (следователи не хотят разглашать их, чтобы на допросах на показания не повлияла информация, которая может просочиться в СМИ). Известно одно - все закончилось жестоким убийством. Лизу задушили, тело сбросили в заводь, прикрыли мусором и ветками. В убийстве участвовали все четверо...

Сразу ли погибла Лиза, была ли какое-то время жива, окончательно установит экспертиза. Все это время... ее никто не искал. Родители (говорить о благополучии семьи едва ли приходится) не сделали ни единой попытки сообщить куда-то об исчезновении дочери. Ее судьбой заинтересовались, по сути, чужие люди, работники отдела опеки и попечительства администрации Советского района Красноярска (видимо, семья состояла на учете). Проводили обычный плановый рейд, и заподозрили неладное.. .

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия

- Следственным отделом по Советскому району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - официально комментируют в СК