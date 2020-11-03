Какие документы нужны переболевшим коронавирусом для выхода на работу в Красноярске 2020

Больничный закроют только после двух отрицательных тестов на вирус Фото: Мария ЛЕНЦ

Количество заболевших коронавирусом в Красноярске увеличивается с каждым днем, но также растет число тех, кто переболел и готовится снова выйти на работу. Отвечаем на вопросы, которые интересует красноярцев: когда закрывают больничный по коронавирусу и нужны ли дополнительные справки для выхода на работу.

Переболевшим коронавирусной инфекцией нужен только закрытый больничный лист.

Как выйти с больничного

- Ребенку, если он или члены его семьи переболели ковидом, для детского сада или школы необходима справка, что тест на ковид отрицательный. Справку выдает участковый педиатр.

- Если переболел взрослый, у него должно быть два отрицательных теста на коронавирус и отсутствие симптомов простудного заболевания. Больничный лист закрывают только при таком условии.

Как быть, если врач не приходит делать тест или результат анализа неизвестен, а больничный заканчивается?

На горячей круглосуточной линии министерства здравоохранения по вопросам ковид (8 800 100 56 53) нам пояснили, что больничный лист будет автоматически продлен в любом случае до того момента, пока не будет двух отрицательных анализов. После того, как вы получите информацию, что ваши тесты отрицательные, можно прийти в поликлинику и закрыть больничный.

Если из-за перегруженности линий вы не можете своевременно дозвониться в поликлинику или к вам не приходит участковый терапевт, то на горячей линии минздрава можно оставить обращение, указав свои данные – ФИО, дату рождения, адрес проживания, номер поликлиники, контактный телефон. Операторы передадут информацию в лечебное учреждение, и в течение двух дней вам должны перезвонить.

Даже если вы переболели, соблюдайте меры безопасности - носите маску в людных местах Фото: Мария ЛЕНЦ

Также по вопросам качества оказания медицинской помощи можно обращаться к страховому представителю, если:

- нарушены сроки ожидания приема врача, консультации узких специалистов, диагностических исследований или госпитализации;

- отказали в бесплатной госпитализации при наличии направления или в экстренной ситуации;

- предлагают оплатить или принести лекарственные средства и/или расходные материалы, необходимые для оказания медицинской помощи в стационаре;

- у гражданина возникли претензии к действиям медицинского персонала.

Контактные телефоны вашей страховой компании указаны на полисе ОМС.

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