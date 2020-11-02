Новые ограничения из-за коронавируса в Красноярске с 3 ноября 2020: Александр Усс подписал новый указ

Александр Усс внес изменения в указы о мерах против коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в указы о мерах против коронавируса. Основанием послужили рекомендации Роспотребнадзора.

С чем связано новое «усиление»? Согласитесь, многие формально относятся к ограничительным требованиям. Маски носят на подбородке, не собираются жертвовать семейными торжествами и праздниками. Люди не понимают всей серьезности ситуации. Осознают это лишь, когда заболевает кто-то из близких или сам. Вот что рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск красноярка Александра:

Больницы переполнены Фото: Мария ЛЕНЦ

«Окно в моей квартире выходит на инфекционный корпус БСМП (сейчас они работают только с ковидными больными). Я вижу, как машины скорой помощи выстраиваются в очередь, чтобы передать в стационар больных. Иногда там 4 машины, но чаще 6-9. Это страшно, а еще страшно, когда видишь в общественных местах, как люди носят маски. Только 40 процентов (может быть меньше) носят маски правильно, прикрывая нос и рот. Остальные относятся к собственной защите формально».

Не все соблюдают ограничительные меры Фото: Мария ЛЕНЦ

Именно из-за такого отношения и приходится вводить более жесткие меры. Что изменится?

С 3 ноября в кафе и ресторанах будет запрещено проводить семейные торжества, в том числе свадьбы и юбилеи. Более того, расстояние между столами должно быть не менее полутора метров, либо они должны быть разделены перегородками.

В торгово-развлекательных центрах посетители не смогут зайти в Интернет через Wi-Fi. Детей, которым не исполнилось 14 лет, не будут пускать в ТРЦ без сопровождения родителей.

Все спортивные мероприятия - без присутствия зрителей. Краевые и муниципальные объекты спорта временно не будут оказывать свои услуги. Но это не распространяется на частные и федеральные спортивные сооружения. При соблюдении эпидемиологических требований разрешена.

Ограничивается работа ТРЦ Фото: Мария ЛЕНЦ

Ужесточается масочный режим. Теперь маску нужно надевать не только в местах массового пребывания людей (общественном транспорте, такси и на остановках), но также на парковках и в лифтах.

Органам государственной власти и местного самоуправления рекомендовано обеспечить прием посетителей и представителей юридических лиц по предварительной записи.

После внесения изменений в указ об ограничительных мерах, губернатор обратился к жителям Красноярского края. Начал он с пугающей статистики. В регионе ежедневно диагноз COVID-19 выявляется у 240 – 300 человек. Ежедневно делается более семнадцати тысяч тестов.

Да, все возможные меры принимаются. В стационарах для ковидных пациентов развернуто почти 5000 коек. В одиннадцати амбулаторных центрах делают компьютерную томографию. Появились новые медикаменты и протоколы, позволяющие проходить лечение на дому.

Ежедневно делается по 17 тысяч тестов, а иногда и больше Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске организована работа поликлиник в выходные дни, привлекаются ординаторы, студенты, волонтеры-медики. Врачи работают на пределе своих возможностей. Но, увы, они не всесильны.

- Наш главный ресурс, наша главная ценность – медики, - сказал Александр Усс. - Находясь в полном смысле на передовой, более двух тысяч из них сами перенесли ковид, каждый пятый болен сейчас. Когда медицинские учреждения испытывают такое напряжение, в их работе появляется немало сложностей. Я понимаю чувства людей, когда порой они не могут купить лекарства, которые сметает ажиотажный спрос. Когда перегружены телефоны горячей линии. Когда приходится подолгу ждать приезда скорой помощи. Когда вместо палаты кто-то оказывается в больничном коридоре. Все это, к сожалению, есть. Каждый на своем месте должен делать все от него зависящее, чтобы таких сбоев, таких проблем было как можно меньше. Никто не хочет возвращаться к ситуации полугодовой давности, когда нормальная жизнь в крае, как и во всей стране, фактически была остановлена. Поэтому, подписывая очередные указы о борьбе с эпидемией, я стремился обойтись минимальными ограничениями. Будет ли их достаточно, или потребуется вводить более жесткие, зависит только от нас с вами. Надеюсь на понимание и ответственность каждого жителя края в отдельности и всех нас вместе.

Врачи делают все возможное Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава края напомнил, что самые простые методы против заражения коронавирусной инфекции – это защитная маска, социальная дистанция, сокращение контактов с другими людьми. Особая просьба к руководителям предприятий и учреждений – при возможности перевести сотрудников на дистанционную форму работы и строго следить за соблюдение санитарных требований.