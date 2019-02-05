Красноярский спасатель три года приручал в тайге соболя и наконец смог сделать его нестандартное фото

Эти фотографии появились в сообществе любителей походов в красноярский заповедник «Столбы» и сразу же разлетелись по соцсетям и интернет-СМИ Красноярска. На снимках соболек, крупным планом.

Сразу же появился логичный вопрос: как удалось снять дикого зверя так близко? Соболи – животные осторожные, в любой непонятной ситуации у них инстинкт самосохранения побеждает даже сильное любопытство.

Автор фото – человек не только в Красноярске, но и в стране очень известный. Валерий Коханов, мастер спорта международного класса по альпинизму, спасатель международного класса и заядлый столбист, несколько лет назад не просто приручил зверька, но и подружился с ним!

Глазки – блестящие черные пуговки, хитрая и любопытная мордочка, настороженно заостренные ушки, и лапки – мягкие царапки. Фото: Валерий Коханов

- Мы обычно возле избушки еду для животных и птиц оставляем. Года три назад начал туда приходить это соболек. Постепенно стал привыкать, подпускать меня к себе достаточно близко. Когда приходит один, а когда и компанию с собой приводит, - смеется Валерий Коханов.

По словам Валерия Петровича в первую же встречу ему на ум пришел тот самый соболек Кеша – символ Спарткиад народов СССР, проходивших в Красноярске в 80-е. Так кличка к новому другу спасателя и «приклеилась» – Кеша, Иннокентий.

Коханов уверен: все три года к нему приходит именно один и тот же зверек – он его отличает по отметине на шкурке, похожей на шрам после схватки с каким-то другим животным.

- Кеша стал уже своего рода визитной карточкой этого места в заповеднике. Если друзей привожу в избушку, спрашиваю: «Хочешь соболя посмотреть? Пойдем, покажу?». Ведь нечасто можно такого зверька в природе встретить. Они очень осторожные. А уж какие проказники! Если оставишь где-то на открытом месте рыбу или даже торт – обязательно утащат, - говорит Валерий Коханов.

Это проказничает либо сам Иннокентий, либо своими товарищами верховодит – уверен спасатель. А вообще больше всего Кеша любит семечки, орешки и печенье. С рук не берет. А вот если бросить ему на пару метров от себя, подходит, подбирает. Но только если бросает Валерий, к другим так близко не подходит.

Где именно происходят встречи человека и соболя, Валерий Коханов не рассказывает, говорит: боится браконьеров. Да и просто хулиганы могут сильно напугать зверька.

- В середине января пришел, а Кеша не подходит. Видимо, кто-то за ним гонялся и напугал. Неделю не подходил, потом снов привык. Скоро прощаться с ним будем, до следующей осени. Он обычно по весне, когда у них детеныши появляются, исчезает – заботится, видимо, о потомстве. А осенью, когда холодает, появляется снова. По первому снегу начинает приходить постоянно, - рассказывает спасатель.

Сам Валерий Коханов ждет встречи и запасает любимые Иннокентием орешки, семечки и печеньки.