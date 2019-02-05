2019-02-05T05:58:03+03:00
Дом. Семья

Какой милашка! Посетителю красноярских «Столбов» удалось сфотографировать соболька Кешу

Пользователи соцсетей пишут, что часто встречают соболей на территории заповедника
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Горожане, часто посещающие заповедник, говорят, что нередко встречают соболя в районе «Китайской стенки». Фото: Валерий КохановГорожане, часто посещающие заповедник, говорят, что нередко встречают соболя в районе «Китайской стенки». Фото: Валерий Коханов
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Какой милашка! Посетителю красноярских «Столбов» удалось сфотографировать соболька Кешу.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, фото зверька опубликовали не в официальной группе заповедника, а сообществе столбистов.

Как говорят в группе, «поймать» в свой объектив соболя удалось заядлому столбисту Валерию Коханову

«Биолог по образованию, легенда «Столбов», заслуженный спасатель России, он постоянно ходит в заповедник и давно наблюдает за этим соболем», - пишут в группе.

Ну очень похож на того самого Кешу! Фото: Валерий Коханов

Ну очень похож на того самого Кешу! Фото: Валерий Коханов

Напомним, соболек Кеша стал символом зимних Спартакиад народов СССР, прошедших в Красноярске в 80-х. Автор снимков (да и все пользователи с ним согласились) справедливо посчитал, что как раз этот зверек очень похож на тот самый талисман. Поэтому обитателю «Столбов» и дали такую кличку.

Кстати, горожане, часто посещающие заповедник, говорят, что нередко встречают соболя в районе «Китайской стенки». Утверждают, что постоянно людям на глаза попадается именно этот зверек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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