Красноярский край вошел в число регионов с «пограничным» количеством коек для коронавирусных пациентов Фото: Мария ЛЕНЦ

Вице-премьер России Татьяна Голикова накануне озвучила президенту ситуацию с коечным фондом для пациентов с коронавирусом. По ее словам в 16 регионах занятость коечного фонда составляет более 90%, в 5 – более 95 %.

Красноярский край вошел, скажем так, в число регионов с «пограничными» показателями. Как рассказали в пресс-службе краевого минздрава, на понедельник 26 октября в крае развернуто 4 771 койко-мест для инфекционных больных. Из них в Красноярске 2 755. Занятость коечного фонда 89,6%. В ближайшее время количество мест будет увеличено. Ведется работа по подготовке дополнительных инфекционных коек (180) на базе Красноярского краевой офтальмологической клинической больницы.

В настоящее время в Красноярске работают 3 базовых инфекционных госпиталя в Краевой клинической больнице, БСМП, 20-й межрайонной клинической больнице. Вспомогательные инфекционные госпитали развёрнуты и принимают пациентов в:

- Красноярской межрайонной клинической больнице № 4,

- Красноярском краевом госпитале для ветеранов войн,

- СКЦ ФМБА,

- Красноярском межрайонном родильном доме №1,

- Красноярском краевом кожно-венерологическом диспансере №1

- на базе студенческого общежития на улице Рокоссовского,15.

Дополнительные мощности открыты на базах ряда районных больниц и межрайонных центров.

В медицинских организаций, определенных для лечения пациентов с COVID-19, размещено 694 аппаратов ИВЛ (100% от норматива). Для лечения пациентов с тяжелым течением заболевания используется 91 аппарат ИВЛ и 1435 коек с кислородной поддержкой.

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