Чем лечить коронавирус в Красноярске 2020: лекарства при COVID-19, цена, где купить

«Комсомолка» изучила рецепты пациентов с COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

Чем лечить коронавирус? Безусловно, никакого самолечения (!!!), - рецепт выпишет только врач! Но примерно сориентироваться, что, в случае чего, придется искать в аптеке, в какую сумму обойдется лечение, и как долго продлится, не сложно - достаточно изучить рецепты тех, кому сделали назначения. Вот типовой пример (реальный рецепт) в Красноярске, мы также посмотрели в справочных аптек стоимость (см. в скобках):

«Меня зовут Валерия Евгеньевна, вашим лечащим врачом буду я.

Повторные мазки: 26,28.

Ингаверин (около 430 рублей) пить не надо, Нобазит (409 рублей) принимаете по 1 таблетке 3 раза в день в течение 7 дней.

Гриппферон (290 рублей) по 3 капли в каждый носовой ход 5 раз в день в течение 10 дней.

Азитромицин (240 рублей) 500 мг по 1 таблетке 1 раз в день в течение 6 дней.

Амоксиклав (450 рублей) 1000 мг по 1 таблетке 2 раза в день в течение 7 дней.

Витамин С (250 рублей) по 1000 мг в сутки».

В рецепте перечисляются три противовирусных – Ингаверин, Гриппферон, Нобазит. Два антибиотика – Азитромицин, Амоксиклав. Ну и витамины.

Итого: 1639 рублей.

К слову, еще во время первой волны коронавируса врачи признавались, что никакого чудо-лекарства от этого заболевания еще не изобрели. Как, в принципе, специфического лечения от вирусов в целом. Поэтому лечение только симптоматическое, такое же, как и при любой острой респираторной вирусной инфекции. В сложных случаях подключаются антибиотики, кислород и ИВЛ.

- По сути, мы занимались симптоматическим лечением, лечили симптомы и не могли воздействовать на течение этого заболевания никакими препаратами - ни противовирусными, ни противомикробными, - рассказал главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, доктор медицинских наук, профессор Валерий Сакович после спада первой «волны». – Мы прилагали очень много усилий, меняли антибактериальную терапию. Эта болезнь очень тяжелая и очень опасная.

КОНКРЕТНО

Что чаще всего выписывают пациентам с коронавирусом

Противовирусные препараты. Арбидол 200 мг. (396 рублей), Амиксин (550 рублей), Ингаверин (450 рублей), капли в нос Гриппферон (290 рублей), Лавомакс 125 мг. №6 (622 рубля), Кагоцел 12 мг. №20 (221 рубль) или Эргоферон №20 (249 рублей) по схеме. Но в аптеках их сейчас почти нереально достать.

При температуре. Аспирин (шипучий 315 рублей) снимает системное воспаление и разжижает кровь - при коронавирусе это важно. Он предпочтительнее, чем Парацетомол (42 рубля) (Колдрекс) – (181 рубль) . А такой популярный препарат, как Ибупрофен (75 рублей) может даже осложнить течение коронавируса!

При боли в горле: полоскание отваром ромашки, раствор Ротокан (37 рублей), спрей Тантум Верде (250 рублей), различные пастилки для рассасывания – шалфей (43 рубля), Септолете (275 рублей).

При кашле: АЦЦ ЛОНГ(ацетилцистеин) (399 рублей), Флуимуцил (109 рублей).

Антибиотики: Антибиотики не действуют против вирусов. Только врач может назначить при лечении коронавируса антибиотики, если на фоне снижения иммунитета к основному заболеванию добавились бактериальные или грибковые. Самостоятельно принимать их не стоит – да и не сможете, по новому законодательству, в аптеках большинство антибиотиков продается только по рецепту. Тем более, для профилактики. В Красноярском крае чаще всего назначают два вида антибиотиков одновременно – это Азитромицин (240 рублей) и Амоксиклав (450 рублей), Флемокисн солютаб (366 рублей).

Для профилактики тромбозов: в острый период инфекционно-воспалительного процесса при коронавирусе назначается Эликвис (751 рубль). Но если нет мерцательной аритмии, тромбозов вен в анамнезе, то его можно смело отменять.

Витамины: Комплевит (143 рубля) или Ундевит (59 рублей), витамин Д (241 рубль), Омега-3 (135 рублей), витамин С (250 рублей) и адаптогены лимонник (208 рублей), эхинацея (86 рублей), женьшень(73 рубля) .

Как при любом ОРВИ во время лечения коронавируса нужно пить больше жидкости - воду, морсы, компоты.

КОНКРЕТНО

Врачи советуют для скорейшего восстановления:

- дыхательная гимнастика: надувать воздушный шарик 10-12 раз в день;

- полноценный сон 7-8 часов;

- разнообразное питание с включением в рацион фруктов и овощей;

- пропить курс витаминов в течение месяца.

КСТАТИ

Где купить?

Поскольку сейчас лекарства, которые выписывают при лечении коронавируса, не найти, то лучше всего узнавать их наличие в справочной аптек по телефону.

Справочные службы крупных аптечных сетей Красноярска:

Аптечная сеть «Енисей Мед» - 265-35-33;

Аптечная сеть «Аптека счастья» - 299-82-82;

Аптечная сеть «Радуга» - 253-53-03;

Аптечная сеть «ФармСибКо» - 221-99-99;

Аптечная сеть «Мелодия здоровья» - 291-39-20;

ГПКК «Губернские аптеки» - 290-44- 03;

Справочная «Инфомедика» - 246-24-14 или 277-77-48.