«Скорая» едет три дня, в аптеках пропали лекарства, очереди у дверей поликлиники: как Красноярск переживает вторую волну коронавируса

Как Красноярск переживает вторую волну коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Казалось бы, за полгода, которые Красноярск находится в осаде новой коронавирусной инфекции, горожане привыкли ко всему – к маскам, ограничениям, запретам. Поначалу была паника и страх перед неизвестностью, но весной и в начале лета все знали: если заразился – приедут люди в масках, заберут в госпиталь, вылечат, выпустят.

Что происходит сейчас: показатели по суточному заболеванию день ото дня бьют рекорды – 200, 250 человек за сутки. На сегодня 27 октября – уже 277 человек. Для сравнения на 27 августа – 113 человек, 25 сентября – 102 человека. Это цифры – по краю, а если говорить про Красноярск, здесь зафиксировано с начала пандемии около 10,5 тысяч заболевших. И каждый день прибавляется от 60 до 70 человек.

По данным оперштаба тесты на коронавирус делаются по десятку тысяч в сутки. А соцсети пестрят вопросами: как сделать тест бесплатно? Не могу пройти тест! Ко мне никто не приехал уже третий день! Сделал тест платно – мне никто не перезванивает! Кто-нибудь дозванивался на «горячую линию»? Одним словом, градус тревоги в миллионном городе медленно, но верно поднимается к точке кипения.

Считайте сказанное ниже – испытано на себе. Мой больничный начался две недели назад.

В аптеке пропали противовирусные, затем антибиотики Фото: Мария ЛЕНЦ

В аптеках пропали препараты

Первыми из аптек пропал «Арбидол». В прошлые годы это антивирусное средство, несмотря на рекламу, особой популярностью у красноярцев не пользовалось, предпочитали брать бюджетные варианты. А тут медики из «красной зоны», видимо, проговорились: «Чем лечим? «Арбидолом»». И препарат пропал из аптек в числе первых. Сегодня его невозможно заказать от слова «совсем» даже через интернет-доставку. Самый оптимистичный ответ там: «сообщить, как поступит в продажу».

- «Арбидол» есть в аптеке в Ветлужанке, - шепнул мне терапевт по секрету на прошлой неделе. Ветлужанка немаленькая, аптек в ней больше десятка, в какой именно, врач не знает, ему тоже кто-то шепнул по секрету. И наверняка его уже расхватали: горожане берут впрок с надеждой «дай бог, чтобы не пригодился».

Теперь стало известно, что пропали и антибиотики. Аптекари разводят руками: «Их и у поставщиков нет, чего вы от нас хотите? Где мы вам возьмем?» Люди в панике уже скупают хоть «что-нибудь»: капли в нос, аспирин, витамины.

Цены как взбесились – не только на противовирусные, но и на все, что лечит дыхательную систему. «Бронхо-Мунал» за 1700 рублей не хотите? Месяц назад он был в три раза дешевле. В интернет-аптеке препарат с такой же дозировкой до сих пор обозначен по цене 564 рубля (правда, в наличии его нет).

- Управы на вас нет! Наживаетесь на людской беде! – в сердцах упрекает женщина в возрасте аптекарей и задыхается в кашле.

Минздрав не контролирует цены на лекарства в аптеках, не нужно туда звонить и жаловаться. Это – работа для антимонопольщиков.

«38 попыток дозвониться»

Если вы утром позвонили в регистратуру своей поликлиники и там взяли трубку, считайте, что вам крупно повезло. Другим приходится дозваниваться часами.

- У меня 38 попыток, в последний раз ожидание – больше 8 минут. Потом я бросила это дело, села на автобус и приехала в поликлинику сама. Чтобы услышать, что могу попасть к врачу в кабинет неотложки, а вход в этот кабинет со двора, за углом, - рассказывает красноярка Ольга (см. фото).

38 звонков в регистратуру 4-й поликлиники Фото: Оля ГНОЕВСКАЯ

Жалобы в соцсетях подтвердил собственный эксперимент. Так и не удалось дозвониться накануне до регистратуры в свою поликлинику, потом – ради интереса в остальные общегородские. На штурм каждой отводилось по 10 – 15 минут. Хочется верить, что более упертым все-таки повезло.

Также горожане часами висят на телефонах, чтобы дозвониться на «горячие линии». Например, на 226-89-50 – в краевой Роспотребнадзор (см. фото) – почти 2 часа дозвона и бесполезно. А людям просто нужно знать, как действовать в ситуации, когда пришел положительный тест на коронавирус. До этого с весны везде и всюду сообщалась официальная инструкция: «сидите дома, к вам придут» - а тут уже третий день, и никого.

Рассказывает красноярец Александр, у которого подтвержденный диагноз, при этом тест он проходил в платной клинике.

- Дозвонился до заведующей своей поликлиники, извинилась и обещала, что сегодня ко мне придут. Но, вечером позвонила терапевт и сказала, что транспорта нет и они не успевают всех обходить. Поэтому пока наблюдаемся по телефону раз у меня без серьезных осложнений.

И почти два часа дозвона на горячую линию Роспотребнадзора Фото: Александр СВОЕВСКИЙ

«Скорая» едет трое суток

Хуже обстоит дело с вызовом бригады «Скорой» помощи. Дозвониться проще, хотя и тут приходится ждать, когда возьмут трубку.

«Я им говорю, что у меня температура выше 38, а мне вопрос: «Вы сможете прийти в поликлинику самостоятельно?» Я им доказываю, что имел контакт с ковидным и у меня все признаки, куда я пойду – людей заражать? Сказали: «Ну, ждите, бригада приедет по возможности». Ждал всю ночь, утром сам поехал в поликлинику» - рассказ из «Фейсбука».

Другие подписчики вступили в полемику: «Можно подумать, кроме вас никому больше «скорая» не нужна?! Мне жену в роддом на такси пришлось везти». Или: «Не ругайте врачей, они и так делают, что могут, вас таких – тысячи. Ну если в состоянии – придите сами».

Краевой минздрав признает: бригады «скорой» работают на износ, без выходных – никто не сидит без дела. Машин не хватает. На днях в краевой центр поступили 22 единицы спецтехники, скоро ждут еще почти сотню.

Скорые не успевают отвечать на все вызовы Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские добровольцы подхватили идею развозить врачей к пациентам. Хорошее дело, нужное – флешмоб в рамках страны. Посадил волонтер пару медиков в поликлинике – и возит по участку к больным. Поклон таким людям.

Но... коронавирус еще раз показал истинную сущность некоторых. Сколько же грязи выливается на волонтерскую идею. В двух словах: «бескорыстная помощь – это удел неудачников».

Очереди в поликлиниках и больницах

Проблему с коронавирусом осложняет и массовость заболевания ОРВИ. Сегодня к врачу стараются попасть даже те, кто обычно переносит простуду или бронхит на ногах. Все хотят подстраховаться: не дай бог это ковид. Поликлиники переполнены, хотя запись к терапевтам – на две-три недели вперед.

Всех с температурой отправляют в кабинет экстренного приема – как правило, с отдельного входа. Все стараются прийти в первой половине дня, стараются соблюдать социальную дистанцию. Накануне возле поликлиники в Северном заметили очередь из десятков человек, растянулась на сотню метров.

- Я даже не знаю, к какому доктору вас направить на повторный прием, - честно признается мне терапевт кабинета экстренной помощи, к которому я пришла две недели назад. – У врача по вашему участку больничный, у завотделением коронавирус. Сделаем так: придете в регистратуру и объясните ситуацию, вас направят к тому, кто будет в наличии.

Для тех, кто с температурой, есть кабинет экстренной помощи Фото: Мария ЛЕНЦ

Вопрос врачу на засыпку: а как сделать бесплатный тест на коронавирус? Ответ:

- Следите за симптомами: если нюх пропадет и станет тяжело дышать – сразу звоните в регистратуру, к вам пришлют врача взять мазок.

Что? Дышать тяжело? У меня так-то бронхит (надеюсь), априори дышать тяжело две недели. Но флюорография показала: все чисто, нюх не пропал. А как дозвониться в регистратуру – уже сказано выше.

Кто-то обращается в платные клиники и, даже получив положительный тест, долго дозванивается до врачей, чтобы поинтересоваться: «доктор, у меня коронавирус, что дальше».

Если я сейчас (тьфу-тьфу) почувствую те самые симптомы, что буду делать? Вот реально, что? Наверное, оденусь-обуюсь и - прямиком в поликлинику, пешком три остановки. И с порога громко спрошу: "У меня коронавирус, займитесь мной, пожалуйста". Как-то так.

В больницы пробиваются штурмом

Чувствуя, как ухудшается самочувствие (а это бывает порой стремительно, за несколько часов), у некоторых не выдерживают нервы, они самостоятельно едут в медицинские учреждения в надежде на госпитализацию. Либо их везут родные или близкие.

На днях скандальная история произошла в краевой больнице. Женщина привезла подругу с проблемами дыхания и с температурой под 40, а ту, как ей показалось, отказались принимать на госпитализацию. Дошло до ругани, в конце концов пациентку забрали, тут же отправили на КТ и подтвердили пневмонию с 50%-м поражением легких.

В краевой больнице прокомментировали инцидент: количество пациентов возросло кратно, новых просто не успевают быстро принимать. У женщины сдали нервы – устроила разборки, пыталась прорваться в закрытую зону.

- Хотим отметить, что на данный момент возросло количество обращений в инфекционные госпитали. В связи с этим время ожидание осмотра и проведения диагностики увеличивается, что зачастую вызывает агрессивную реакцию пациентов и сопровождающих. В итоге это приводит к дополнительным затруднениям в работе приёмных отделений и госпитализации нуждающихся, - сообщили в больнице «ТВК Красноярск».

Пару слов в защиту медиков

Все, что происходит в последние две-три недели в Красноярске – это и есть вторая волна коронавируса. Нас о ней предупреждали еще летом. Но мы расслабились при виде успокаивающей статистики. Сегодня коронавирус наложился на сезонные острые респираторные заболевания.

Не нужно кричать о том, что врачи оказались не готовы. Именно врачи сейчас работают на износ, кто-то месяцами не покидает «красную зону». Кто-нибудь интересовался, а сколько же у нас в крае болеет медиков? Какой выход сейчас? – постараться не оказаться в ситуации, когда понадобится медицинская помощь – изоляция, маски, дезинфекция.

Весной обязательная самоизоляция по всей стране помогла, но – какой ценой для экономики и семейных кошельков. Если в ближайшие месяцы ситуация стабилизируется… это не намек, это предположение.

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