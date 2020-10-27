Фермер – это звучит гордо!

Фото: министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края

Бизнес с нуля

Второй год в крае действует программа поддержки «Агростартап». В прошлом году гранты на общую сумму 45 миллионов рублей на создание и развитие бизнеса в сельской местности получили 16 фермеров. На выделенные средства начинающие аграрии могут купить участок земли, технику, инвентарь, оборудование, рыбопосадочный материал, птицу, сельхозживотных, посадочный материал для закладки многолетних насаждений. А еще разработать проектно-сметную документацию, построить или отремонтировать помещения для производства, хранения и переработки сельхозпродукции.

В 2020 году поддержкой по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» воспользовались 14 фермеров из шести районов. Общая сумма грантов – почти 58 миллионов рублей, их предприниматели используют на разведение молочного и мясного крупного рогатого скота.

- В этом году на конкурс поступило 79 заявок из 32 районов края – почти в три раза больше, чем годом ранее, – отметил министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов. – Активнее всех выступили Минусинский, Новоселовский, Бирилюсский, Боготольский и Шушенский районы. Наши специалисты тщательно работали с бизнес-планами конкурсантов. Ведь из их большого числа нужно было отобрать перспективные, которые покажут эффективность, будут нацелены на развитие.

В числе победителей оказались пять бирилюсских проектов, по три – от новоселовских и емельяновских конкурсантов и по одному проекту из Ачинского, Манского и Тюхтетского районов. Фермерам возместят 90% затрат на создание бизнеса.

В 2020 году принимали участие в программе «Агростартап» не только главы уже действующих КФХ, но и те, кто только начинал создавать хозяйство.

Евгений Никитин из Тюхтета оформил крестьянское фермерское хозяйство, где планирует разводить крупный рогатый скот на мясо, сразу стал участником конкурса:

- На грант куплю трактор и сопутствующую сельхозтехнику для заготовки кормов: пресс-подборщик, грабли, косилку, погрузчик. Также УАЗ «Фермер» для перевозки грузов и сельхозживотных мясной герефордской породы.

Мама, папа, я…

Растет в крае и интерес к семейным формам агробизнеса. По программе грантов на развитие семейных ферм поступило десять заявок от соискателей. Конкурс выдержали шесть глав крестьянских (фермерских) хозяйств из Новоселовского, Емельяновского, Ачинского, Большеулуйского и Саянского районов. На развитие молочного и мясного животноводства они получат в сумме 90 миллионов рублей. По условиям получения гранта фермеры должны софинансировать свои проекты не менее чем на 40%, остальное – поддержка государства. Кстати, такой грант можно получить не только на развитие семейной животноводческой фермы, но и на птицеводство, растениеводство, овощеводство.

В Новоселовском районе на ферме Андрея Шалько и его дочери работают десять человек. Полученный грант позволит создать еще три новых рабочих места, а также купить быков и коров, необходимое оборудование и технику.

- Я более десяти лет занимаюсь производством зерновых культур, продовольственной пшеницей. Обеспечиваю зернофуражом для кормления сельхозживотных и птицы правобережье Новоселовского района, – рассказывает Андрей Шалько. –На деньги гранта куплю косилку, колесные грабли, самосвал с прицепом и зерносушилку. В хозяйстве выращиваю скот на мясо. Именно это направление деятельности и планирую развивать, поэтому благодарен поддержке.