В начале декабря «Комсомольская правда»-Красноярск рассказывала о том, как два парня отправились из Якутска в Магадан, выстроив маршрут по навигатору, который выбрал самый короткий путь. В итоге они поехали по дороге, заваленной снегом и деревьями, проехали около 30 километров, повредили радиатор, машина встала, а 18-летние парни оказались на суровом якутском морозе без теплой одежды, без навыков выживания в экстремальной ситуации. Их так и нашли, в машине: Сергей Устинов был мертв, Владислав Истомин едва дышал от холода и не мог пошевелиться.В Google заявили, что после этого трагического случая картографический сервис больше не будет строить маршруты в Магадан через заброшенную Колымскую трассу, которая сейчас может использоваться только летом. И объяснили неактуальность карт тем, что в России они непопулярны и не обновляются. Местные жители отмечают, что это не единственный случай, когда навигаторы строят маршруты по заброшенным дорогам. А еще говорят, что эта дорога заброшена не полностью, до Томтора проехать можно, а от Томтора до Магадана практически нет.Кстати, все водители знают, что если в дороге подключить два навигатора, они могут показывать разные пути. Поэтому рекомендуются внимательно изучать маршруты, особенно перед дальней дорогой и обязательно брать с собой зимой и летом теплую одежду, продукты, горелку, котелок, лопату, полиэтилен – все это пригодится для устройства убежища от непогоды, разведения огня и приготовления горячей еды и чая.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Жгли шину, пытались согреться: в Якутии навигатор увел в 50-градусный мороз 18-летних парней на заброшенный путь18-летние Сергей Устинов и Владислав Истомин пропали 28 ноября. В тот день друзья выехали из Якутска на белом автомобиле «Toyota Chaser». Одеты, прямо скажем, так словно из машины выходить не собирались. Один в пуховик, спортивные штаны и белые кроссовки. На втором - демисезонная куртка, брюки и серые кроссовки. А в Якутии как раз ударили морозы под -50 градусов. (Подробности)«Один замерз насмерть, другой обморозился»: парней, пропавших на трассе в -50 градусов, в обледенелой машине нашел участковыйВ ночь на 5 декабря в 120 километрах от якутского села Томтор Оймяконского района на заброшенной дороге участковый наткнулся на одиноко стоящую иномарку. Машина вся обледенела, покрылась инеем, стекла замерзли. По всем признакам, стоит так уже не один день. Полицейский заглянул в салон, а там двое парней: один мертв, второй не мог пошевелиться от холода. Это были 18-летние Сергей Устинов и Владислав Истомин, которые пропали еще 28 ноября. (Подробности)