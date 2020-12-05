Двух парней, пропавших по дороге из Якутска в Магадан в -50 градусов, в обледенелой машине нашел участковый

Молодые люди находились в салоне Фото: СК Якутии

В ночь на 5 декабря в 120 километрах от якутского села Томтор Оймяконского района на заброшенной дороге участковый наткнулся на одиноко стоящую иномарку. Машина вся обледенела, покрылась инеем, стекла замерзли. По всем признакам, стоит так уже не один день. Полицейский заглянул в салон, а там двое парней: один мертв, второй не мог пошевелиться от холода. Это были Сергей Устинов и Владислав Истомин, которые пропали еще 28 ноября.

Напомним, в тот день друзья выехали из Якутска на белом автомобиле «Toyota Chaser». И пропали. Один был одет в пуховик, спортивные штаны и белые кроссовки. На втором в день пропажи была демисезонная куртка, брюки и серые кроссовки. А в Якутии как раз ударили морозы под -50 градусов. Четыре дня поисков. Никакой ниточки. Проходила информация, что последний раз их видели на трассе. И все. 2 декабря оба были объявлены в розыск как без вести пропавшие.

Ориентировка о пропаже Сергея и Владислава Фото: соцсети

Родные начали обрывать телефоны поисковиков и полиции. Были организованы масштабные поиски. Одна из основных версий: сломалась машина. Но где?

«Нашли их уже в Томторе, свернули на старую дорогу, участковый нашел их, один замерз насмерть, другой обморозился сильно. У нас уже -50», - рассказала Алина, жительница Якутии.

Ее слова подтвердили следователи. По предварительным данным, молодые люди сбились с пути, а вернуться назад не смогли из-за сломанного радиатора.

- Они ехали в Магадан, но их нашли на заброшенной трассе, - прокомментировала Надежда Дворецкая, старший помощник руководителя СУ СК России Якутии по взаимодействию со СМИ. – К моменту обнаружения один из них скончался, второго юношу с признаками обморожения в настоящее время транспортируют в ближайшее медицинское учреждение - больницу Оймяконского района. Как они там оказались, непонятно. Для установления причины смерти молодого человека будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Сергей (слева) погиб, Владислава спасают врачи Фото: соцсети

Поисковики пояснили, что в районе якутского поселка Усть-Нера друзья свернули с федеральной трассы «Колыма» за второстепенную трассу - в поселок Томтор, которую сейчас редко используют.

По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, умер 18-летний Сергей Устинов, а жизнь 20-летнего Владислава Истомина спасают якутские медики. Его состояние очень тяжелое, у него отморожены конечности.

В пресс-службе министерства здравоохранения Якутии сообщили, что пациента в 5 часов утра привезли в Томторскую ВА (врачебную амбулаторию) Оймяконского района, где ему была оказана экстренная медицинская помощь. После этого его повезли на «скорой» в Центральную районную больницу Усть-Неры.

«Основы безопасности жизнедеятельности - есть такой предмет в школах. Элементарно дети не знают основы выживания! Бедные дети! Бедные родители!», - пишут сейчас в соцсетях.