«Комсомольская правда»-Красноярск в начале декабря рассказывала о том, что на «Заимке Лыковых» в Хакасском заповеднике началось строительство нового дома для единственной оставшейся отшельницы Агафьи Карповны Лыковой. Дом она сама попросила у промышленника и мецената Олега Дерипаски, сама нарисовала проект и сама выбрала место.Прошло совсем немного времени, и дом почти готов! Об этом сообщил директор Хакасского заповедника Вктор Непомнящий. Вот что он рассказал: «На сегодняшний день основные строительные работы по возведению нового дома завершены. Дом подведен под крышу, дело осталось за малым – вставить окна и провести внутреннюю отделку.По настоянию и просьбе Агафьи Карповны на период поста все работы на заимке вынуждено приостановлены. В связи с чем, на некоторое время строители были вывезены с территории.Благодарим Олега Дерипаску за помощь в организации визита доктора, который провел профилактический медицинский осмотр Агафьи Карповны.Также в этом месяце по инициативе Кемеровской области был организован борт – доставлены продукты питания, подарки к Новому году и сено для коз.Отдельно для Агафьи была передана посылка от ее племянника Антона Лыкова, который летом был на заимке и некоторое время помогал ей в быту. Он просил адресно доставить ей иконы, письма и другие гостинцы\\".Напомним, что Агафья Карповна, которой исполнилось 76 лет, на заимке сейчас не одна. Ей помогает Николай Седов, сын геолога, который нашел заимку, потом долгое время там жил и сейчас похоронен. Сын приезжает на могилу отца и помогает Агафье Карповне.После Рождественских каникул сюда вернутся и строители, чтобы закончить работу и передать дом хозяйке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Отшельница Агафья Лыкова попросила Олега Дерипаску построить ей новую избуСовсем недавно «Комсомольская правда»-Красноярск рассказывала о том, что в этом году свою помощь таежной отшельнице предложил известный в Хакасии меценат и общественный деятель Олег Дерипаска. В этом году вместе с продуктами и разными нужными в быту вещами ей привезли новую печку. Однако всем понятно, что это лишь временное решение проблемы, поскольку изба очень ветхая и давно нуждается в ремонте. (Подробности)Олег Дерипаска - меценат года: Борьба с коронавирусом и спасенные морякиВ этом списке - новые больницы для лечения коронавируса, помощь сельским школам, уникальная ипотека для сотрудников, спасение россиян из пиратского плена и даже новый дом для отшельницы Агафьи (Подробности)Агафье Лыковой на Новый год подарят новый домПосле смерти всех членов семьи Агафья Лыкова уже много лет живет одна в труднодоступной местности верховьев реки Абакан в Хакасии. Однако в этом году у пожилой женщины возникли проблемы с подготовкой к зиме, и она решилась обратиться за помощью к Олегу Дерипаске. (Подробности)