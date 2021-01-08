До последнего момента красноярцы не знали, где будут запускать рождественский фейерверк в этом году. Такие меры были приняты из-за сложной эпидемиологической ситуации в крае.- При посещении любых мест массового пребывания людей необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и носить средства индивидуальной защиты органов дыхания, - советовали в Красноярской Епархии.Но уже по традиции многие собрались в ночь на 7 января на Театральной площади и двух набережных – Центральной и Ярыгинской. Надеялись увидеть яркое зрелище. И не прогадали! Наблюдать салют можно было с двух берегов.В 19:00 раздались залпы праздничного салюта.- Люди собрались на набережной, на мосту полиция дежурила, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск красноярка Диана Иванова. - Сам фейерверк 5-7 минут был. Но из-за тумана над рекой его частично не было видно. Мы с друзьями находились возле «Огней Енисея», когда начался салют.Сейчас красноярцы шутят в соцсетях: «Хотелось посмотреть на этот фейерверк, чтобы этот заговор века разоблачить».Больше всего салют понравился детям. Ведь многие пришли полюбоваться разноцветными искорками в небе семьями. Ребятишки кричали, прыгали, хлопали, смеялись и любовались, любовались, любовались.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПраздничный фейерверк на Рождество в Красноярске: когда начнется, где посмотретьПраздничный рождественский фейерверк в Красноярске состоится. Такую информацию подтвердили в епархии. Наблюдать, как в темном небе над городом разгораются яркие огни – давно стало доброй традицией с 2015 года. С тех пор ежегодно организуется на средства православного мецената (подробнее).