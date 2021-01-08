8 января в 6 часов 27 минут по местному времени самолет АТР-72 авиакомпании «ЮТэйр» сообщением Сургут - Новосибирск, а после вылетевший в Красноярск, вернулся в аэропорт вылета.- Предварительная причина - отказ правого двигателя, - рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. - На борту воздушного судна находилось 52 пассажира, детей среди них не было, и 5 членов экипажа. Воздушное судно не повреждено, пострадавших нет.Во время вынужденной задержки людям предоставили горячее питание. В 14.00 часов пассажиры вылетели резервным бортом в Красноярск.После случившегося Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамолет из Красноярска совершил экстренную посадку в ПермиСамолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Красноярска в московский аэропорт «Домодедово», вынужден был совершить посадку на середине пути. Он приземлился в Перми, а аэропорту «Большое Савино». Предварительной причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Поэтому командир воздушного судна и принял такое решение (подробнее).