Самолет из Красноярска совершил экстренную посадку в Перми

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:14:54+03:00

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Сегодня утром, 14 января, самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Красноярска в московский аэропорт «Домодедово» вынужден был совершить посадку на середине пути. Он приземлился в Перми, а аэропорту «Большое Савино».

Предварительной причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Внезапно ему стало плохо, поднялось артериальное давление. Оказать помощь самостоятельно на борту бортпроводникам не удалось, медиков среди пассажиров тоже не было. Поэтому командир воздушного судна и принял такое решение, сообщил об этом наземным службам, рассказали в пресс-службе пермского аэропорта.

Известно, что мужчине была оказана первая помощь, затем его увезли в одну из больниц города. Посадка произошла в 07:33 по местному времени. И уже в 8:42 самолет продолжил свой путь.

ИСТОЧНИК KP.RU