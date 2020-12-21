«Ничего уголовного нет, сама все подписала»: женщина, оформившая на себя имущество лучшей подруги, рассказала, почему так поступила

Нина Фото: из личного архива

Знаем друг друга еще с детсада, ходили в один класс, а она… Лучшая подруга обернулась заклятой. В 2016-м году Лариса Власова из Абакана (Хакасия) серьезно заболела, подозревали самое страшное - рак. Вот и попросила подругу Нину* – помоги оформить имущество на ребенка, сына Женю? Ему всего 20, вряд ли разберется сам. Подписала доверенность на Нину, выжила и … осталась ни с чем.

Нина и Лариса Фото: из личного архива

Лариса уже рассказала свою историю (читайте здесь), А у «заклятой» подруги своя правда. Корреспондент «Комсомольской правды – Красноярск» несколько дней пытался дозвониться до Нины. Наконец, она взяла трубку - согласилась объясниться.

Под дулом заставляла?

- Заболев, Лариса сказала мне: «Если что, мой сын не должен остаться на улице. Его могут обмануть, давай запишем все на тебя? Если Женя наследство получит, у него не будет денег даже на оформление. И оно может куда-нибудь исчезнуть». Он, скажем так, не очень здоровый, не работает.

А мы с мужем живем в деревне. И я ответила: «Поговорю с сыном. Если Аркадий будет возить вам продукты, ухаживать, платить за квартиру, я не против». И сын согласился.

Поехали мы к нотариусу, он с ней говорил, предупреждал: «Вы знаете, что квартира может перейти к подруге?». Лариса согласилась. Сама подписала, я что, под дулом пистолета заставляла? У меня своя недвижимость есть, в конце концов.

Нина

Почему переоформили на нас? У подруги были долги по квартплате, тысяч 50-60. Как нам платить за обе надо было?! По итогу одну продали, по второй погасили долги. И в ней она и живет. Ради Бога, пусть переоформляет на себя, кто против? Только сама – на свои деньги, а не кто-то. Но она даже разговаривать не хочет. По поводу машины, которую я якобы продала. Там такой металлолом был! По долгам она ушла, машина-то.

Что же здесь криминального?

- Полиция у нас уже была, - продолжает Нина. - Сказали: ничего уголовного в этом нет, сама все подписала, мы ничего не нарушили.

Когда подписывала, была в нормальном состоянии. Ну, болела. Что значит, в измененном, наркотики пила что ли? С ней нотариус разговаривала, один на один, никого там не было. Как бы нотариус подписала, если бы она не соображала?!

Я и полиции сказала: пусть переоформляет. Мы не спорим. Я дожила до 56 лет и мошенницей стала, мне это надо вообще? У меня все свое есть. Сама с мужем заработала, сейчас на пенсии.

Не знаю, почему она все это подняла? Теряюсь в догадках. Мы же с детства дружим. Сын всегда ей помогла: продукты – по первому звонку, съездить за пенсией – все, пожалуйста! То Женя лежал в больнице, отвези ему… Еда, медикаменты. Тогда я была хорошая, а сейчас плохая.

Лариса Фото: из личного архива

Мне кажется, ее кто-то настроил. Есть у нее сестра, дальняя родственница. Хотела убедить две этих квартиры обменять на полдома. Я еще говорила: ты с ума что ли сошла? И зачем тебе частный дом, если тебе сложно себя обслуживать, а там и печку надо топить, и за хозяйством следить? – Ну, ты же живешь. – У меня муж и сын взрослый, не сравнивай. Мне кажется, буча поднялась из-за этого.

… Так или иначе история неоднозначная. И точку в ней, вероятнее всего, поставит полиция и суд.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

КАК ВЕРНУТЬ СВОЕ ЖИЛЬЕ?

НИКОЛАЙ АЛМАЕВ, адвокат:

Есть два пути решения проблемы. Можно обратиться в суд. Ведь женщина была в тяжелой ситуации (считала, что умирает) и была ВЫНУЖДЕНА оформить доверенность. К тому же находилась под воздействием сильнодействующих медикаментов. На этом основании доверенность можно попробовать отозвать. Однако нужно будет изымать документы, проводить экспертизы (их оплачивает истец), смотреть, какие применяли лекарства и действительно ли они могли помутить рассудок.

Это процесс непростой и небыстрый. Суд может пойти навстречу и признать доверенность недействительной. А может и не признать, вопрос тут неоднозначный. Каждый судья принимает решение на основании доказательств, но исходя из своего внутреннего убеждения. А если суд придет к выводу не поддерживать истца?

Поэтому лучше не рисковать и пойти по второму пути - переоформить все за свой счет. Пусть небольшие затраты женщина понесет, но вернет себе собственность. Если подруга согласна, нужно использовать ситуацию и срочно переоформлять.

За помощь в подготовке публикации «Комсомольская правда – Красноярск» благодарит Центр Развития Общественного Контроля (Хакасия).

(*имена изменены согласно требованию законодательства).

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