Анатолию Быкову продлили арест еще на два месяца – до 24 февраля 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 16 декабря, в Железнодорожном районом суде Красноярска состоялось очередное заседание в отношении экс-политика и бизнесмена Анатолия Быкова. Рассматривалась мера пресечения по уголовному делу, в котором его подозревают в организации убийства бизнесмена Андрея Неколова. Судья пошел навстречу следствию и продлил арест еще на 2 месяца и 3 суток. Таким образом, Быков останется в СИЗО до 24 февраля 2021 года.

Напомним, что уголовное дело, о котором идет речь, было заведено в середине августа 2020 года. Андрей Неколов (Некол – так его называли в узких кругах), занимался переработкой цветных металлов, лесом, собирался заняться переработкой мусора – открыть крупный завод. На все это претендовал и Анатолий Быков. Получается, Некол ему сильно мешал.

Летом 2004 года подозреваемый договорился с киллеров на устранение конкурента. За работу было обещано 50 тысяч долларов, рассказывают следователи. Убийство произошло 18 января 2005 года, киллер сделал как минимум 4 выстрела в свою жертву. Однако по факту получил лишь пятую часть обещанного гонорара.

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