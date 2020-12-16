Сибирский ландшафт и кинотеатр под открытым небом: в Красноярске выбрали концепцию развития Центрального парка

В Красноярске выбрали концепцию развития Центрального парка. Фото: администрация города

В Красноярске выбрали концепцию развития Центрального парка. Победителем конкурса стала российско-британская компания MapArchitects из Москвы. Коллектив архитекторов предложил такой вариант городского пространства, который понравился требовательной комиссии. Основная тема, которая прослеживается в проекте, – сохранить и воплотит именно сибирский ландшафт.

- В своей концепции авторы сделали упор на то, что парк должен стать интересным и доступным пространством для разных категорий горожан. А в своем облике – воплотить сибирский ландшафт. Архитекторы предложили создать локацию кинотеатра под открытым небом, построить отличные площадки в зоне детства. Интересное развитие получит детская железная дорога, - рассказали в администрации города.

Глава Красноярска Сергей Еремин отметил, что конкурса такого уровня в нашем городе еще не было. Поступило 43 заявки от архитекторов из 37 городов мира, 15 стран. Конкуренцию россиянам в этом составили французы, англичане, японцы. О чем это говорит? О том, что Красноярск в очередной раз прозвучал в мировой линейке событий.

Напомним, разговоры о том, что Центральному парку нужна реконструкция, а по сути перезагрузка, шли давно. К арендаторам было много претензий. И главная – отсутствие развития общественного пространства. Парк словно застыл на уровне прошлого века.

В ноябре прошлого года в рамках XV Красноярского городского форума было подписано соглашение между администрацией города и с компанией «РУСАЛ». Компания выступает инвестором. По сути – продолжает преображение центральной части города. Благодаря компании изменилась площадь Революции, реконструирован парк Сурикова.