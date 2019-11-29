В Красноярске решился вопрос с реконструкцией Центрального парка

СЕГОДНЯ 14:44 2019-11-29T14:44:55+03:00

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Вопрос с реконструкцией Центрального парка решился: сегодня, 29 ноября, в рамках XV Красноярского городского форума было подписано соглашение между мэрией и инвестором – компанией РУСАЛ. Вместе будут разрабатывать и реализовывать концепцию развития популярного у горожан места отдыха.

По словам главы города Сергея Еремина модернизация нужна, чтобы вернуть парку звание лучшего в Сибири. К сожалению, в последние годы там почти ничего не делалось.

- Центральный парк сейчас – это скачок в прошлое, он не соответствует современным городским подходам. После реконструкции он должен представить новый стандарт городского благоустройства, - сказал глава города.

Добавим, что при содействии компании в Красноярске уже реконструирована площадь Революции. Завершается благоустройство сквера Сурикова. Ведется реконструкция Исторического квартала. Разрабатывая проект для Центрального парка, архитекторы учтут все современные мировые тенденции.

ИСТОЧНИК KP.RU