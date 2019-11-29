В Красноярске решился вопрос с реконструкцией Центрального парка
Вопрос с реконструкцией Центрального парка решился: сегодня, 29 ноября, в рамках XV Красноярского городского форума было подписано соглашение между мэрией и инвестором – компанией РУСАЛ. Вместе будут разрабатывать и реализовывать концепцию развития популярного у горожан места отдыха.
По словам главы города Сергея Еремина модернизация нужна, чтобы вернуть парку звание лучшего в Сибири. К сожалению, в последние годы там почти ничего не делалось.
- Центральный парк сейчас – это скачок в прошлое, он не соответствует современным городским подходам. После реконструкции он должен представить новый стандарт городского благоустройства, - сказал глава города.
Добавим, что при содействии компании в Красноярске уже реконструирована площадь Революции. Завершается благоустройство сквера Сурикова. Ведется реконструкция Исторического квартала. Разрабатывая проект для Центрального парка, архитекторы учтут все современные мировые тенденции.
ИСТОЧНИК KP.RU