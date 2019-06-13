Более 500 млрд рублей потратят в 2019 году на ремонт дорог в Красноярске
Проезжую часть обновят практически во всех районах города, работы на большей части улиц уже начались
Более 500 млрд рублей потратят в 2019 году на ремонт дорог в Красноярске
До 30 августа заменить покрытие должны на 15 городских магистралях, еще на 14 проведут оптимизацию дорожного движения. Там обустроят новые автобусные карманы, а в местах концентрации ДТП поставят светофоры.
Обновят и дорожные бордюры, частично их сделают из специального износостойкого материала. Более прочное покрытие уложат и на дорогах с интенсивным движение — на улицах Глинки и Мичурина.