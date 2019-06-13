2019-06-13T08:21:31+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВА

Более 500 млрд рублей потратят в 2019 году на ремонт дорог в Красноярске

В этом году там будут установлены бордюры из природного и «вибропрессованного бортового камня»В этом году там будут установлены бордюры из природного и «вибропрессованного бортового камня»Фото: Мария ЛЕНЦ

Проезжую часть обновят практически во всех районах города, работы на большей части улиц уже начались

Более 500 млрд рублей потратят в 2019 году на ремонт дорог в Красноярске

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До 30 августа заменить покрытие должны на 15 городских магистралях, еще на 14 проведут оптимизацию дорожного движения. Там обустроят новые автобусные карманы, а в местах концентрации ДТП поставят светофоры.

Обновят и дорожные бордюры, частично их сделают из специального износостойкого материала. Более прочное покрытие уложат и на дорогах с интенсивным движение — на улицах Глинки и Мичурина.

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