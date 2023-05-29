Сад Памяти - живой памятник Великому Подвигу нашего народа. При поддержке Иланского лесничества ученики первых и десятых классов красноярской школы №159 вместе ребятами из Иланского школьного лесничества "Лесное братство" высадили 40 берез.
Сад Памяти - живой памятник Великому Подвигу нашего народа. При поддержке Иланского лесничества ученики первых и десятых классов красноярской школы №159 вместе ребятами из Иланского школьного лесничества "Лесное братство" высадили 40 берез.
Сад Памяти - живой памятник Великому Подвигу нашего народа. При поддержке Иланского лесничества ученики первых и десятых классов красноярской школы №159 вместе ребятами из Иланского школьного лесничества "Лесное братство" высадили 40 берез.
Сад Памяти - живой памятник Великому Подвигу нашего народа. При поддержке Иланского лесничества ученики первых и десятых классов красноярской школы №159 вместе ребятами из Иланского школьного лесничества "Лесное братство" высадили 40 берез.
Сад Памяти - живой памятник Великому Подвигу нашего народа. При поддержке Иланского лесничества ученики первых и десятых классов красноярской школы №159 вместе ребятами из Иланского школьного лесничества "Лесное братство" высадили 40 берез.
Сад Памяти - живой памятник Великому Подвигу нашего народа. При поддержке Иланского лесничества ученики первых и десятых классов красноярской школы №159 вместе ребятами из Иланского школьного лесничества "Лесное братство" высадили 40 берез.
Сад Памяти - живой памятник Великому Подвигу нашего народа. При поддержке Иланского лесничества ученики первых и десятых классов красноярской школы №159 вместе ребятами из Иланского школьного лесничества "Лесное братство" высадили 40 берез.
Сад Памяти - живой памятник Великому Подвигу нашего народа. При поддержке Иланского лесничества ученики первых и десятых классов красноярской школы №159 вместе ребятами из Иланского школьного лесничества "Лесное братство" высадили 40 берез.
Сад Памяти - живой памятник Великому Подвигу нашего народа. При поддержке Иланского лесничества ученики первых и десятых классов красноярской школы №159 вместе ребятами из Иланского школьного лесничества "Лесное братство" высадили 40 берез.
Сад Памяти - живой памятник Великому Подвигу нашего народа. При поддержке Иланского лесничества ученики первых и десятых классов красноярской школы №159 вместе ребятами из Иланского школьного лесничества "Лесное братство" высадили 40 берез.