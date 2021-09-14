14 сентября 2021 11:40

В Красноярске завершилась первая очередь реконструкции “Исторического квартала”

«Исторический квартал» образуют шесть зданий на участке от улицы Бограда до улицы Маркса. Инвестором выступил компания РУСАЛ. Это стало возможным благодаря личному участию основателя компании Олега Дерипаски – тогда, в 2017 году, когда проект обсуждался, он обозначил его значимость для РУСАЛа, который ставит в приоритет социальной политики вопросы развития городов, где живут сотрудники.