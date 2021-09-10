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10 сентября 2021 4:45

Экскурсия ветеранов КрАЗа в рамках проекта «Связь поколений»

Мария ЛЕНЦМария ЛЕНЦ
Экскурсия ветеранов КрАЗа в рамках проекта «Связь поколений»

Экскурсия ветеранов КрАЗа в рамках проекта «Связь поколений»

Экскурсия ветеранов КрАЗа в рамках проекта «Связь поколений»

Экскурсия ветеранов КрАЗа в рамках проекта «Связь поколений»

Экскурсия ветеранов КрАЗа в рамках проекта «Связь поколений»

Экскурсия ветеранов КрАЗа в рамках проекта «Связь поколений»

Экскурсия ветеранов КрАЗа в рамках проекта «Связь поколений»

Экскурсия ветеранов КрАЗа в рамках проекта «Связь поколений»

Экскурсия ветеранов КрАЗа в рамках проекта «Связь поколений»

Экскурсия ветеранов КрАЗа в рамках проекта «Связь поколений»

Экскурсия ветеранов КрАЗа в рамках проекта «Связь поколений»

Экскурсия ветеранов КрАЗа в рамках проекта «Связь поколений»

Экскурсия ветеранов КрАЗа в рамках проекта «Связь поколений»

Экскурсия ветеранов КрАЗа в рамках проекта «Связь поколений»

Экскурсия ветеранов КрАЗа в рамках проекта «Связь поколений»

Экскурсия ветеранов КрАЗа в рамках проекта «Связь поколений»

Экскурсия ветеранов КрАЗа в рамках проекта «Связь поколений»

Экскурсия ветеранов КрАЗа в рамках проекта «Связь поколений»

Экскурсия ветеранов КрАЗа в рамках проекта «Связь поколений»

Экскурсия ветеранов КрАЗа в рамках проекта «Связь поколений»