В Канске нашли двух сбежавших пациентов психоневрологического диспансера

Фото: «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной»

В Канске Красноярского края нашли двух сбежавших пациентов психоневрологического диспансера. Ориентировку в социальных сетях обновила организация «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной».

Напомним, что 35-летняя Ольга и 42-летний Олег ушли из медучреждения накануне, 3 августа. В самом интернате уточнили, что до этого пара не нарушала режим.

Как сообщили СМИ, пациентов нашел санитар в городе — Ольга и Олег шли по улице. В интернат они вернулись добровольно. Беглецы нуждаются в медицинской помощи.