В ночь на 3 августа из Канского психоневрологического интерната сбежали два пациента: 35-летняя Ольга Уткина и 42-летний Олег Хватьев. Ориентировки опубликовали в социальных сетях организации «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной».
В самом интернате уточнили, что до этого пара не нарушала режим. Предварительно, они могли переодеться из больничной одежды: мужчина — в камуфляжный костюм, а женщина — в черную ветровку с капюшоном.
Сейчас беглецов ищут сотрудники полиции. Особые приметы пациентов:
- у Олега — оттопыренные уши, рост 180 сантиметров;
- у Ольги — рост около 150 сантиметров.
Оба нуждаются в медицинской помощи.
Если вам известно местонахождение пропавших, сообщите об этом по телефонам: 8 (39161) 4-20-01 (полиция); 8-950-99-66-066 (волонтеры) или 112.
Добавим, что в 2024 году прокуратура Красноярского края проверила работу интерната и выявила многочисленные нарушения. Так, в учреждении, где проживали 515 человек, не хватало врачей, необходимых для лечения инвалидов. Кроме того, работники допускались к труду без инструктажа и средств индивидуальной защиты.
Устранение нарушений находилось под контролем надзорного ведомства.
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