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НовостиОбщество4 августа 2026 5:14

Режим НМУ в Красноярском крае продлили до 5 августа

В ряде территорий режим неблагоприятных метеоусловий продлен еще на сутки
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

На территории Красноярска и округов края продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Как пишет министр экологии региона Владимир Часовитин в своих социальных сетях, «черное небо» зависнет над городами и селами до 10:00 05 августа.

Если вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства, сообщите об этом по телефону: 8-800-20-11-116.

Накануне в пресс-центре «КП-Красноярск» прошла традиционная пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды на месяц — уже наступивший август сюрпризов не обещает.