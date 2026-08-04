Режим НМУ в Красноярском крае продлили до 5 августа

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

На территории Красноярска и округов края продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Как пишет министр экологии региона Владимир Часовитин в своих социальных сетях, «черное небо» зависнет над городами и селами до 10:00 05 августа.

Если вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства, сообщите об этом по телефону: 8-800-20-11-116.

Накануне в пресс-центре «КП-Красноярск» прошла традиционная пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды на месяц — уже наступивший август сюрпризов не обещает.