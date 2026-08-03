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Сегодня, 3 августа, в пресс-центре «КП-Красноярск» прошла традиционная пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды на месяц — уже наступивший август сюрпризов не обещает.

Начальник отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов подвел климатические итоги июля и рассказал, какая температура ожидается в конце августа в Красноярске.

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В июле выпало 150 миллиметров осадков при норме 70 — то есть 214% от месячной нормы! А вот среднемесячная температура синоптиков не удивила — она составила 19,5 градуса при норме 19,1.

Прогноз погоды на август 2026 года в Красноярске

Первая половина августа в нашем городе обещает быть теплой (даже жаркой), однако затем похолодает и придут дожди. Так, в ближайшие дни ожидается до +30 градусов. При этом днем 5 и 7 августа возможны дожди.

В конце месяца температурный фон прогнозируется в пределах и ниже климатической нормы. Ночью столбики термометров могут опуститься до +5.

– Ничем особенным август не будет отличаться от предыдущих месяцев, то есть летние процессы по-прежнему сохраняются, – говорит Ульянов.

Синоптики ожидают, что август будет на 1-2 градуса выше климатической нормы — ожидается от +15 до +18 градусов. Осадки — в пределах нормы или даже чуть больше.