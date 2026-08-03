Метротрам в Красноярске готов на 33%

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3 августа губернатор Михаил Котюков доложил президенту России Владимиру Путину о степени готовности метро в Красноярске. По словам главы региона, работы завершены на 33%.

«Там есть определенные сложности, но на сегодня, что очень важно, проектная документация разработана полностью», – сказал Котюков.

Губернатор отметил, что за последние полтора года по строительству метро было сделано больше, чем за 30 лет до этого.

«Проект начинался там в незапамятные времена, что называется, но на сегодня уже больше 10 километров пройденных тоннелей», – добавил глава региона.

Путин выразил надежду, что строительство метрополитена закончится «в наше время».

Напомним, в феврале сроки сдачи первой ветки подземки в краевом центре перенесли на два года — объект планируется запустить в 2028 году.

Общая длина линии метротрамвая на первом этапе составляет 11,04 километра. Здесь расположится шесть станций: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Улица Карла Маркса» и «Улица Шахтеров».

Сегодня в Красноярск с официальным визитом прибыл президент Владимир Путин. Глава государства принял участие в церемонии закрытия финала седьмого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена».