В Красноярском крае сократились очереди на АЗС

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярский край поступила новая партия топлива напрямую от завода-производителя. В региональном Министерстве промышленности и торговли уточнили, что благодаря этому на ряде АЗС уменьшились очереди.

Сейчас в приоритете — обеспечение оперативных служб, сельхозпредприятий, транспортных компаний и объектов жизнеобеспечения. Как заявили власти, остатки и спрос в каждой отрасли проверяют ежедневно.

Дальнейшая обстановка будет зависеть от регулярности и объемов поставок с заводов. Ситуация с топливом продолжает находиться под контролем регионального штаба.

Ранее мы писали, что днем 3 августа в лесах Красноярского края зарегистрировали 246 пожаров на площади 190,7 тысячи га — основные очаги находятся в Енисейском, Туруханском, Таймырском и Эвенкийском округах.