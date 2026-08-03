Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Днем 3 августа в лесах Красноярского края зарегистрировали 246 пожаров на площади 190,7 тысячи га — основные очаги находятся в Енисейском, Туруханском, Таймырском и Эвенкийском округах. Огонь бушует в труднодоступных удаленных территориях, угрозы населенным пунктам нет.

Площадь пожаров за минувшие выходные выросла сразу на 84 тысячи гектаров. В Лесопожарном центре добавили, что на севере региона установилась жаркая сухая погода с высокой грозовой активностью и сильным ветром — это способствует образованию новых очагов.

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

В выходные космические спутники ежедневно фиксировали до 30 новых термоточек. Тушение пожаров осложняют сложный рельеф, большая захламленность и поврежденные деревья.

В тайге сейчас работают свыше 1300 человек, в том числе команды из других регионов. За сутки они потушили 12 пожаров, еще 14 — локализовали. Все возгорания возникли из-за сухих гроз.

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

При обнаружении возгорания в тайге необходимо незамедлительно сообщить об этом по прямой линии лесной охраны по телефону: 8-800-100-94-00.

Напомним, что в начале мая жителям ограничили посещение лесов, запретили разводить костры и сжигать мусор. За нарушение требований пожарной безопасности виновным грозит как административная, так и уголовная ответственность. Подробности можно узнать в нашей статье.

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